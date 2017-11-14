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07:40 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Каток откроется на набережной Хабаровска в начале декабря

Заливать его начнут на следующей неделе.

Прокатиться на коньках на самом большом открытом катке региона хабаровчане смогут уже в начале декабря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На следующей неделе планируется начать заливку катка. Его площадь составит 18 тыс кв метров.

— В прошлом году каток открылся в первой декаде декабря. Надеемся, что и в этот раз удастся также порадовать гостей набережной в первых числах. Многое зависит от погодных условий. Мы не можем гарантировать, что лёд удастся довести до ума к первым выходным декабря. Помешать этому могут обильные осадки, — рассказал директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга.
По периметру катка, как и прежде, будет оборудован деревянный забор, установлены ледовые скульптуры. Также для удобства хабаровчан лестницу, ведущую в УКСК, где расположены фуд-корт и прокат коньков, покроют деревянным настилом для безопасного передвижения.

Напомним, что скоро на набережной преобразится пешеходный фонтан. Его заменит светодиодный. Конструкцию сейчас собирают в Челябинске. Её доставят в Хабаровск и установят на неё ленты из лампочек-пикселей. Фонтан будет показывать светомузыкальное представление.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году на небрежной возобновится акция «Пряжа на пляже», в рамках которой горожане оденут деревья на центральной аллее в яркие вязанные шарфы.

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 Каток откроется на набережной Хабаровска в начале декабря
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