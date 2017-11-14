В Узбекистане планируют создать еще один вуз

Источник: Podrobno.uz

Под председательством Шавката Мирзиёева 13 ноября состоялось совещание, посвященное вопросам повышения эффективности геолого-разведочной работы, реализации важных стратегических проектов по увеличению ресурсной базы минерально-сырьевых и драгоценных металлов, а также объемов производства.

Особое внимание было уделено также вопросу подготовки кадров. Для обеспечения сферы современными специалистами подчеркивалась необходимость организации при Государственном комитете по геологии и минеральным ресурсам специализированного высшего образовательного учреждения, придания большого значения проведению в нем научных изысканий, укрепления сотрудничества между производственными предприятиями и системой образования.

Шавкат Мирзиёев также поручил разработать совершенно новую структуру и направления работы Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам.