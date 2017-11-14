В Узбекистане планируют создать еще один вуз
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. При Государственном комитете по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана планируется создать специализированное высшее учебное заведение, сообщает
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. При Государственном комитете по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана планируется создать специализированное высшее учебное заведение, сообщает
Под председательством Шавката Мирзиёева 13 ноября состоялось совещание, посвященное вопросам повышения эффективности
Особое внимание было уделено также вопросу подготовки кадров. Для обеспечения сферы современными специалистами подчеркивалась необходимость организации при Государственном комитете по геологии и минеральным ресурсам специализированного высшего образовательного учреждения, придания большого значения проведению в нем научных изысканий, укрепления сотрудничества между производственными предприятиями и системой образования.
Шавкат Мирзиёев также поручил разработать совершенно новую структуру и направления работы Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам.
Президент обратил особое внимание на долгосрочные перспективы