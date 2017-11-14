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08:52 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане планируют создать еще один вуз

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. При Государственном комитете по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана планируется создать специализированное высшее учебное заведение, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Podrobno.uz

Под председательством Шавката Мирзиёева 13 ноября состоялось совещание, посвященное вопросам повышения эффективности геолого-разведочной работы, реализации важных стратегических проектов по увеличению ресурсной базы минерально-сырьевых и драгоценных металлов, а также объемов производства.

Особое внимание было уделено также вопросу подготовки кадров. Для обеспечения сферы современными специалистами подчеркивалась необходимость организации при Государственном комитете по геологии и минеральным ресурсам специализированного высшего образовательного учреждения, придания большого значения проведению в нем научных изысканий, укрепления сотрудничества между производственными предприятиями и системой образования.

Шавкат Мирзиёев также поручил разработать совершенно новую структуру и направления работы Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам.

Президент обратил особое внимание на долгосрочные перспективы горно-металлургической промышленности, роль сферы в индустриализации регионов. Были даны поручения по активному привлечению в отрасль иностранных инвестиций, освоению полезных ископаемых и повышению объемов переработки, организации новых предприятий и созданию новых рабочих мест.

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