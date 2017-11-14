В Новосибирской области ввели карантин по бешенству
Карантин введен в Кочковском, Убинском и Купинском районах Новосибирской области, соответствующее распоряжение дал врио губернатора Андрей Травников.
Карантин введен в Кочковском, Убинском и Купинском районах Новосибирской области, соответствующее распоряжение дал врио губернатора Андрей Травников.
В Новосибирской области ввели карантин по бешенству, об этом говорится в распоряжении главы региона Андрея Травникова.
Карантинными объявлены территории Кочковского, Убинского и Купинского районов области до 13 января 2018 года.
Очаги расположены в селах Красная Сибирь, Убинское и Чумашки, а также поселке Новый Вокзал. Угрожаемая зона распространяется на деревни Вороновка и Новоказарино, поселки Республиканский и Крещенский, села Копкуль, Жуланка и Кочки.
В течение двух месяцев на карантинной территории запрещена торговля домашними животными, проведение выставок собак и кошек, а также вывоз питомцев за пределы угрожаемой зоны и отлов диких животных. Чтобы не допустить контактов безнадзорных собак и кошек с дикими животными.
Кроме того, Травников поручил региональному департаменту по охране животного мира снизить численность лисиц и корсаков на территории сельсоветов.