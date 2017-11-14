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08:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми снизилось число фальшивок номиналов 5000 рублей

ПЕРМЬ, 14 ноября, ФедералПресс. Среди выявленных в III квартале текущего года фальшивок число банкнот номиналом 5000 рублей составило 19 штук, сообщает Банк России.

За аналогичный период 2016 года таких купюр было выявлено 31. Выросло число 1000-рублевых подделок — с 15 штук в III квартале 2016-го до 110 в III квартале этого года. Попала в руки банкиров и одна 10-рублевая фальшивая купюра.

Всего за отчетный период по данным кредитных организаций Пермского края выявлено 130 поддельных российских дензнаков. Их общая сумма составила 205 500 рублей.

Также в III квартале выявлено 8 поддельных стодолларовых банкнот.

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