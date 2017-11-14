В Перми снизилось число фальшивок номиналов 5000 рублей

За аналогичный период 2016 года таких купюр было выявлено 31. Выросло число 1000-рублевых подделок — с 15 штук в III квартале 2016-го до 110 в III квартале этого года. Попала в руки банкиров и одна 10-рублевая фальшивая купюра.