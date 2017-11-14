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08:59 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы обсуждают густой туман, накрывший весь город

Горожане задаются вопросом, туман ли это.

Челябинцы в соцсетях обсуждают густой туман, накрывший город. Горожане выкладывают фотографии природного явления и задаются вопросом: «А туман ли это?».

«Смог или туман? Гугл пишет “дымка”, а странный кашель говорит — не только. Хочется верить, что все-таки туман», — пишет на своей странице Антонина.

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«Для наивных романтиков, которые скажут: “вау, какой туман”, говорю: “нет, это не туман”. Недавно был Путин у нас, воздух сразу вдруг стал прозрачнее. Путин уехал и вот что мы видим за окном. Химический запах и вечернее покрывало смога. Мне даже с собакой гулять страшно, представляю чувства родителей, у кого маленькие дети», — комментирует другая челябинка Дарья.

Однако есть и другое мнение.

«Не понимаю, почему все жалуются на выбросы заводов и смог в Челябинске? Нытики, а вы не задумывались, что это погодное явление, связанное с резким похолоданием?», — пишут пользователи соцсети.

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«Обычное явление с понижением температуры воздуха и повышением влажности. Вы серьезно впервые видите снежный туман?».

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