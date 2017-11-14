Челябинцы обсуждают густой туман, накрывший весь город

Челябинцы в соцсетях обсуждают густой туман, накрывший город. Горожане выкладывают фотографии природного явления и задаются вопросом: «А туман ли это?».

«Смог или туман? Гугл пишет “дымка”, а странный кашель говорит — не только. Хочется верить, что все-таки туман», — пишет на своей странице Антонина.

<div id="vk_post_-28658784_6562804"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-28658784_6562804", -28658784, 6562804, 'cYQ85mswBbu1eT7dUXYX_EKyYTHm')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Для наивных романтиков, которые скажут: “вау, какой туман”, говорю: “нет, это не туман”. Недавно был Путин у нас, воздух сразу вдруг стал прозрачнее. Путин уехал и вот что мы видим за окном. Химический запах и вечернее покрывало смога. Мне даже с собакой гулять страшно, представляю чувства родителей, у кого маленькие дети», — комментирует другая челябинка Дарья.

Однако есть и другое мнение.

«Не понимаю, почему все жалуются на выбросы заводов и смог в Челябинске? Нытики, а вы не задумывались, что это погодное явление, связанное с резким похолоданием?», — пишут пользователи соцсети.

<div id="vk_post_9371200_38637"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_9371200_38637", 9371200, 38637, 'vrfQza8zB9Ol6mBQ544-N9m74sSU')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.