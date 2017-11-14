Ирек Ялалов: Эти три недели — кошмар для коммунальных служб

— Вот смотрите, весной снег начинает таять, а под ним горы мусора. Люди же сами его кидают мимо урн. Не мы же с помощниками ночью ходим и мусорим специально. За зиму до 400 свалок получается. Сейчас у нас для таких граждан есть только штрафы, весьма маленькие, кстати.

— Ехал недавно мимо парка 50-летия Октября, так там люди прямо на газоне машину паркуют. Потому сами же по этой грязи идут гулять. Неужели сложно в отведенном месте оставить машину? Строители тоже «молодцы». Роют котлован, а потом эту грязь на общие улицы выносят. Я знаю одну компанию, так они он принципиально такими «грязными» работами весной и осенью не занимаются. К ним на участок можно хоть в туфлях прийти, всегда все чисто. Вот поэтому осень и весна — настоящий кошмар для городских коммунальных служб, — заявил Ялалов.