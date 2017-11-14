Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышках кори в Европе
Российских туристов предупредили о вспышках кори в нескольких странах Европы, сообщает
Российских туристов предупредили о вспышках кори в нескольких странах Европы, сообщает
За последние полтора месяца в Сербии зафиксировали 65 случаев заболевания корью, среди них несколько с летальным исходом. Большинство заболевших были не привиты.
Как сообщает «Российская газета», стало известно, что в Румынии, Италии, Украине, Германии, Франции, Бельгии и нескольких других странах также зафиксированы факты заражения.
Роспотребнадзор рекомендует туристам, которые планируют поездки в Европу, сделать прививку против кори. Часто отдыхающие привозят инфекцию в Россию: это подтверждается результатами