Челябинск накрыл смог. В городе зафиксировали превышение ПДК по формальдегиду

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии, НМУ первой степени опасности объявлены в пяти городах: Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Сатки, Коркино и Троицке. В региональном ГУ МЧС южноуральцам рекомендуют употреблять как можно больше воды и отказаться от лишних нагрузок.

«Для мониторинга и проведения заборов проб окружающего воздуха задействованы передвижные лаборатории Центра экологического мониторинга, подразделений Росприроднадзора и Специализированной пожарно-спасательной части, а также 26 стационарных постов. Специалисты Росприроднадзора рекомендовали промышленным предприятиям соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферу», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

При этом превышение предельно-допустимых концентраций зарегистрировано по формальдегиду (1,7 ПДК).

В благотворительном экологическом фонде «Моя планета» сообщают, что город накрыл смог от Коркинского разреза.

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«В Октябрьском, Копейске и южных пригородах Челябинска сильный смог от Коркинского разреза. Сейчас этот смог с южным ветром и сильным запахом гари, накрыл уже и Челябинск. В самом Челябинске, помимо смога с разреза, добавляются еще и наши предприятия. Гидрометцентр говорит о тумане смешанными с выбросами разреза, но верится в это совсем мало», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне на встрече губернатора Бориса Дубровского с активистами движения «Стоп-ГОК» противники строительства начали встречу с вопроса о смоге.

«У вас есть предположение, что, когда приехал президент, были остановлены заводы?», — поинтересовался Дубровский.

Как заявил руководитель регионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников, во время визита главы государства все предприятия работали в плановом режиме, никаких дополнительных мер не вводилось.