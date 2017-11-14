Челябинск накрыл смог. В городе зафиксировали превышение ПДК по формальдегиду
Челябинцы жалуются на смог и сильный запах «химии». В городе до вечера сохранятся неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Специалисты уже выявили превышение
Челябинцы жалуются на смог и сильный запах «химии». В городе до вечера сохранятся неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Специалисты уже выявили превышение
Как сообщили Накануне.RU в
«Для мониторинга и проведения заборов проб окружающего воздуха задействованы передвижные лаборатории Центра экологического мониторинга, подразделений Росприроднадзора и Специализированной
При этом превышение
В благотворительном экологическом фонде «Моя планета» сообщают, что город накрыл смог от Коркинского разреза.
«В Октябрьском, Копейске и южных пригородах Челябинска сильный смог от Коркинского разреза. Сейчас этот смог с южным ветром и сильным запахом гари, накрыл уже и Челябинск. В самом Челябинске, помимо смога с разреза, добавляются еще и наши предприятия. Гидрометцентр говорит о тумане смешанными с выбросами разреза, но верится в это совсем мало», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне на встрече губернатора Бориса Дубровского с активистами движения «Стоп-ГОК» противники строительства начали встречу с вопроса о смоге.
«У вас есть предположение, что, когда приехал президент, были остановлены заводы?», — поинтересовался Дубровский.
Как заявил руководитель регионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников, во время визита главы государства все предприятия работали в плановом режиме, никаких дополнительных мер не вводилось.
Напомним, что неблагоприятные метеоусловия были объявлены в Челябинске в выходные.