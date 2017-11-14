В Омске соберутся четыре разных Деда Мороза

По крайней мере, это выражается в том, что мероприятия на эту неделю, анонсированные ими, странным образом перекликаются.

Так, на минувшей неделе стало известно, что в Омск накануне своего дня рождения — 18 ноября — приезжает всероссийский Дед Мороз. Главный новогодний волшебник посетит детский дом № 4, встретится с горожанами в Омской крепости и даст пресс-конференцию в Доме журналиста, который базируется в здании библиотеки имени Пушкина. Омским журналистам предложено к этой встрече подготовить своими руками открытки для Деда Мороза.

Следом за Домом журналиста к предновогодней повестке подключился Омский союз журналистов, который остался в историческом здании на Ленина. В союзе решили опередить своих коллег и анонсировали пресс-конференцию главного Деда Мороза Омска. Компанию ведущему Виталию Доле, который традиционно выступает в этой роли, составят Деды Морозы из Новосибирска и Магнитогорска. Отметим, что встреча с тремя главными новогодними волшебниками состоится за день до приезда всероссийского Деда Мороза.