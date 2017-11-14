В Омске соберутся четыре разных Деда Мороза
В Омске продолжается негласное противостояние областного Дома журналиста и Союза журналистов.
В Омске продолжается негласное противостояние областного Дома журналиста и Союза журналистов.
По крайней мере, это выражается в том, что мероприятия на эту неделю, анонсированные ими, странным образом перекликаются.
Так, на минувшей неделе стало известно, что в Омск накануне своего дня рождения — 18 ноября — приезжает всероссийский Дед Мороз. Главный новогодний волшебник посетит детский дом № 4, встретится с горожанами в Омской крепости и даст
Следом за Домом журналиста к предновогодней повестке подключился Омский союз журналистов, который остался в историческом здании на Ленина. В союзе решили опередить своих коллег и анонсировали
Похоже, конфликт между областным БУ «Дом журналистов» и Омским союзом журналистов остался с того момента, как они разъехались. Ранее они располагались в одном здании на улице Ленина в Омске. Учредитель Дома журналистов — правительство Омской области — решило перенести его в здание библиотеки Пушкина, поскольку содержание в прежнем здании на Ленина 1910 года постройки требовало немало затрат.