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09:09 (мск), источник: СуперОмск

В Омске соберутся четыре разных Деда Мороза

В Омске продолжается негласное противостояние областного Дома журналиста и Союза журналистов.

По крайней мере, это выражается в том, что мероприятия на эту неделю, анонсированные ими, странным образом перекликаются.

Так, на минувшей неделе стало известно, что в Омск накануне своего дня рождения — 18 ноября — приезжает всероссийский Дед Мороз. Главный новогодний волшебник посетит детский дом № 4, встретится с горожанами в Омской крепости и даст пресс-конференцию в Доме журналиста, который базируется в здании библиотеки имени Пушкина. Омским журналистам предложено к этой встрече подготовить своими руками открытки для Деда Мороза.

Следом за Домом журналиста к предновогодней повестке подключился Омский союз журналистов, который остался в историческом здании на Ленина. В союзе решили опередить своих коллег и анонсировали пресс-конференцию главного Деда Мороза Омска. Компанию ведущему Виталию Доле, который традиционно выступает в этой роли, составят Деды Морозы из Новосибирска и Магнитогорска. Отметим, что встреча с тремя главными новогодними волшебниками состоится за день до приезда всероссийского Деда Мороза.

Похоже, конфликт между областным БУ «Дом журналистов» и Омским союзом журналистов остался с того момента, как они разъехались. Ранее они располагались в одном здании на улице Ленина в Омске. Учредитель Дома журналистов — правительство Омской области — решило перенести его в здание библиотеки Пушкина, поскольку содержание в прежнем здании на Ленина 1910 года постройки требовало немало затрат.

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