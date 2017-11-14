В Хабаровске создали первый вузовский центр инклюзивного образования

— Всего в России 16 таких центров, наш — один из них. Центр, который открылся в Хабаровске, вообще единственный в своем роде на Дальнем Востоке. В РУМЦ будет проходить плотная работа со студентами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. То есть молодые люди, их родители будут получать здесь профориентационную, психолого-педагогическую помощь. Абитуриенты с поражением опорно-двигательного аппарата, слабовидящие, незрячие, слабослышащие, глухонемые могут обратиться в центр и узнать в каких вузах Дальнего Востока им будет проще адаптироваться, где созданы специальные условия. Кроме этого, мы будем оказывать и содействие в трудоустройстве. На базе центра будет создаваться учебно-методическая база для работы с такими людьми, подготавливаться педагогический состав, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» директор Ресурсного учебно-методического центра Татьяна Луговенко.