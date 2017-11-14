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12:01 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске создали первый вузовский центр инклюзивного образования

На Дальнем Востоке это единственное подобное учреждение.

В Хабаровске появился первый Ресурсный учебно-методический центр. Его создали на базе ТОГУ с целью развития инклюзивного высшего образования.

 — Всего в России 16 таких центров, наш — один из них. Центр, который открылся в Хабаровске, вообще единственный в своем роде на Дальнем Востоке. В РУМЦ будет проходить плотная работа со студентами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. То есть молодые люди, их родители будут получать здесь профориентационную, психолого-педагогическую помощь. Абитуриенты с поражением опорно-двигательного аппарата, слабовидящие, незрячие, слабослышащие, глухонемые могут обратиться в центр и узнать в каких вузах Дальнего Востока им будет проще адаптироваться, где созданы специальные условия. Кроме этого, мы будем оказывать и содействие в трудоустройстве. На базе центра будет создаваться учебно-методическая база для работы с такими людьми, подготавливаться педагогический состав, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» директор Ресурсного учебно-методического центра Татьяна Луговенко.

Ресурсный центр ТОГУ ведет работу с вузами Республики Саха (Якутия), Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей и ЕАО.

 — Впоследствии мы создадим «Атлас профессий», куда войдет описание нескольких перспективный профессий, доступных людям с инвалидностью, — добавила Татьяна Луговенко.

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