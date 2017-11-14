В Хабаровске создали первый вузовский центр инклюзивного образования
На Дальнем Востоке это единственное подобное учреждение.
На Дальнем Востоке это единственное подобное учреждение.
В Хабаровске появился первый Ресурсный
— Всего в России 16 таких центров, наш — один из них. Центр, который открылся в Хабаровске, вообще единственный в своем роде на Дальнем Востоке. В РУМЦ будет проходить плотная работа со студентами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. То есть молодые люди, их родители будут получать здесь профориентационную,
Ресурсный центр ТОГУ ведет работу с вузами Республики Саха (Якутия), Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей и ЕАО.
— Впоследствии мы создадим «Атлас профессий», куда войдет описание нескольких перспективный профессий, доступных людям с инвалидностью, — добавила Татьяна Луговенко.