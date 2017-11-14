Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
7 неловких вопросов сексологу
Первая работа, с которой Путин начал свой трудовой путь
Туристка из Европы погибла из-за желания сделать красивое фото
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Украинцев возмутил «Золотой граммофон» в руках Ротару
Трамп высказался о категоричности Путина
Просьбу Украины к Канаде в соцсетях высмеяли словами Матроскина
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие бойфренда
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
08:55 (мск), источник: Podrobno.uz

Обернись: для незрячих детей Ташкента устроили праздник

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В ташкентской школе-интернате для незрячих детей 13 ноября состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню слепых. Праздник для детей провели представители университета УзГУМЯ, а также Портала и электронного научно-методического журнала «Ўзбекистонда хорижий тиллар».

Источник: Podrobno.uz

Международный день слепых проводится 13 ноября в память о Валентине Гаюи (Valentin Hauy), который в 1784 году в Париже, без помощи правительства и негосударственных благотворительных обществ, исключительно на свои личные средства и в своем собственном доме открыл первую в мире школу для слепых детей.

«Наша главная задача, это дать жизненную мотивацию учащимся школы-интерната, показать, что люди, ограниченные в зрении, могут добиться успехов в учебе, творчестве, в спорте», — отметили организаторы праздника.

В программе мероприятия детей навестили гости лишенные зрения, но известные в своей области: Оролмирзо Сафаров — народный хофиз Узбекистана, Мунаввар Қурбонова — преподаватель Ташкентского педагогического университета им. Низами, Миран Сахатов — бронзовый призер Параолимпийских игр по легкой атлетике и Урал Норматов — соискатель Института языка и литературы АН Республики Узбекистан.

Кроме того, учащимся рассказали о великих слепых, добившихся всеобщего призвания, — Гомере, Луи Брайле, создавшем специальный шрифт для слепых, историке Валентине Гае, Жуме Шоматове, бывшем председателе Общества слепых Узбекистана, авторе книги «Кўнгил боғи»; Санжаре Содыке, докторе филологических наук, профессоре, авторе ряда учебников по узбекской литературе и журналистике; певце Андрее Бочелли, художнике Эршефе Армагане.

Также на празднике состоялась презентация учебника по английскому языку для учащихся 5 класса для слепых и слабовидящих детей, подготовленного в УзГУМЯ по проекту «Light by knowledge» группой «Young Researchers». И вместе с тем, была проведена увлекательная викторина «Кто знает больше?».

Завершилось мероприятие концертом известных исполнителей, студентов УзГУМЯ и учащихся школы-интерната.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Абдулла Арипов посетит ФРГ с трехдневным визитом
Обернись: для незрячих детей Ташкента устроили праздник (фото)
Центробанк разработал механизм реабилитации клиентов-отказников
Кадыров поблагодарил военных за эвакуацию россиянок из Сирии
Мэй назвала действия России «угрозой международному порядку»
Пентагон: вывод войск из Сирии зависит от переговоров в Женеве
Офшоры в графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз
Американец, нажившийся на российском уране, получил год тюрьмы
Суд заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова
Спорт
Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без ЧМ Первый и последний раз сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 60 лет назад. Тот чемпионат мира прошел в Швеции
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь