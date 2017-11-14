Обернись: для незрячих детей Ташкента устроили праздник

Источник: Podrobno.uz

Международный день слепых проводится 13 ноября в память о Валентине Гаюи (Valentin Hauy), который в 1784 году в Париже, без помощи правительства и негосударственных благотворительных обществ, исключительно на свои личные средства и в своем собственном доме открыл первую в мире школу для слепых детей.

«Наша главная задача, это дать жизненную мотивацию учащимся школы-интерната, показать, что люди, ограниченные в зрении, могут добиться успехов в учебе, творчестве, в спорте», — отметили организаторы праздника.

В программе мероприятия детей навестили гости лишенные зрения, но известные в своей области: Оролмирзо Сафаров — народный хофиз Узбекистана, Мунаввар Қурбонова — преподаватель Ташкентского педагогического университета им. Низами, Миран Сахатов — бронзовый призер Параолимпийских игр по легкой атлетике и Урал Норматов — соискатель Института языка и литературы АН Республики Узбекистан.

Кроме того, учащимся рассказали о великих слепых, добившихся всеобщего призвания, — Гомере, Луи Брайле, создавшем специальный шрифт для слепых, историке Валентине Гае, Жуме Шоматове, бывшем председателе Общества слепых Узбекистана, авторе книги «Кўнгил боғи»; Санжаре Содыке, докторе филологических наук, профессоре, авторе ряда учебников по узбекской литературе и журналистике; певце Андрее Бочелли, художнике Эршефе Армагане.

Также на празднике состоялась презентация учебника по английскому языку для учащихся 5 класса для слепых и слабовидящих детей, подготовленного в УзГУМЯ по проекту «Light by knowledge» группой «Young Researchers». И вместе с тем, была проведена увлекательная викторина «Кто знает больше?».