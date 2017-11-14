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08:23 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутск стал популярнее у туристов

По результатам 2017 года Приангарье стало принимать гораздо больше гостей.

По данным систем онлайн-бронирования и продаж, в 2017 году популярность Иркутска у туристов сильно возросла. Как сообщают РИА Новости, Иркутскую область стали чаще выбирать и зарубежные и российские путешественники.

В целом спрос на билеты и проживание в Иркутске увеличился на 26%. О результатах 2017 года пока еще говорить рано, но в 2016 году число гостей региона составило 1,4 млн человек. Байкал регулярно входит в списки самых популярных туристических направлений независимо от времени года.

Поставщиком одного из самых крупных туристических потоков в Приангарье остается Китай. Только за первые 6 месяцев 2017 года количество гостей из Поднебесной увеличилось на 36%.

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