Иркутск стал популярнее у туристов
По результатам 2017 года Приангарье стало принимать гораздо больше гостей.
По результатам 2017 года Приангарье стало принимать гораздо больше гостей.
По данным систем
В целом спрос на билеты и проживание в Иркутске увеличился на 26%. О результатах 2017 года пока еще говорить рано, но в 2016 году число гостей региона составило 1,4 млн человек. Байкал регулярно входит в списки самых популярных туристических направлений независимо от времени года.
Поставщиком одного из самых крупных туристических потоков в Приангарье остается Китай. Только за первые 6 месяцев 2017 года количество гостей из Поднебесной увеличилось на 36%.