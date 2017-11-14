Не плачь, «Маруся»! Сибирский бизнесмен хочет возродить спорткары Marussia
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. Шесть суперкаров российской марки Marussia были выкуплены и перевезены в Новосибирск.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. Шесть суперкаров российской марки Marussia были выкуплены и перевезены в Новосибирск.
Сибирский предприниматель Александр Сердцев надеется не только восстановить автомобили и поставить их на учет в ГИБДД, но даже ведет переговоры с итальянским инвестором о возрождении бренда. РИА Новости связалось с бизнесменом и выяснило, зачем были куплены машины и каковы шансы «Маруси» снова заставить мир говорить о себе.
Меценат из Сибири
Александр Сердцев — совладелец техцентра по обслуживанию люксовых автомобилей. Основная специализация — ремонт и тюнинг машин премиальных марок вроде Porsche, Bentley, Ferrari и
«В 2011—2012 годах, будучи первым да и единственным официальным дилером Marussia Motors, мы проводили
В 2013 году
Великолепная семерка
«С Marussia я связан давно, эти автомобили мне нравятся как технически, так и по дизайну. Именно поэтому я и мой партнер решили выкупить шесть автомобилей, которые находились во владении у частных лиц. Теперь у нас есть купе B1 и B2, спидстер B1, каркас и колеса купе B3 и кроссовер F1. Сколько они стоили, сказать не могу, это коммерческая тайна, — продолжает Александр Сердцев. — Как эти машины попали к их бывшим владельцам, я не знаю:
Автомобиль Marussia B1
По словам Сердцева, наиболее близкая к запуску машина — купе B2: «Она почти вся укомплектована, мы
Marussia F2 — это прототип кроссовера, представленный в Москве в 2010 году. За два года планировалось собрать 300 внедорожников, но в результате концепт так и остался в единственном экземпляре. «У автомобиля есть ходовая часть и даже салон, но собранный на скорую руку в виде прототипа», — объясняет Александр.
Кроссовер F2
Купе B3 планировалось оснастить 500-сильным мотором V8, что вывело бы марку в разряд производителей настоящих суперкаров. Однако дальше каркаса и колес дело не пошло. Именно в таком виде Marussia B3 и прибыл в Новосибирск. «Если мы
Автомобиль Marussia B1
«Пока мы делаем ставку на восстановление, приведем машины в надлежащее техническое состояние,
Однако благие идеи могут также стать и выгодным финансовым вложением. В 2015 году
«Это был первый и единственный реальный
Остаться в живых
По словам Александра Сердцева, еще шесть или семь «Марусь» находятся сейчас в частном владении. Одна из моделей — B1−6 — является собственностью главного конструктора Игоря Ермилина и хранится в Московском музее транспорта на улице Рогожский Вал. Во время посещения музея корреспондентом РИА Новости один из сотрудников назвал ее неудобной и очень низкой: чтобы загнать автомобиль на место экспозиции, пришлось подкладывать под колеса деревянные рейки.
Открытие первого автосалона компании Marussia Motors
Еще один из спорткаров осел в США. Купе B1−2 белого цвета, судя по записи в социальной сети Drive2, находится во владении у пользователя под ником Lovepsy. Приобрести спорткар нынешний владелец хотел еще в те времена, когда на Тверской в Москве был открыт первый и единственный в России
Восстание машин
Недолгая история компании Marussia Motors — это череда громких заявлений основателей и неподтвержденных слухов от средств массовой информации. Главным идеологом проекта выступил шоумен Николай Фоменко, а основным инвестором — Андрей Чеглаков, который в начале 1990-х наладил производство и продажу игровой приставки Dendy. Именно Чеглаков стал тем меценатом, который позволил за довольно короткий период сделать невозможное возможным. Банкротство российского автопроизводителя, которое СМИ провозгласили в 2014 году, по словам главного конструктора «Маруси» Игоря Ермилина, произошло не
«Команде Marussia, механикам и инженерам я могу выразить лишь уважение, — признается Александр Сердцев. — Поднять такое дело и зайти так далеко… Это в России еще не удавалось никому. Да, не получилось, но Фоменко смог сделать то, что до него никто никогда не делал».
По мнению гендиректора
После 2014 года Николай Фоменко действительно не общается с прессой по поводу Marussia Motors. В 2016-м ему удалось избежать выплат в размере более чем 64 миллиона рублей, которые компания брала в кредит на разработку спорткаров.