Иностранцы в «купальниках Бората» устроили фотосессию в Астане
Полуголые мужчины, облачившись в наряды, подобные купальнику скандального киногероя Бората, фотографировались на фоне надписи I love Astana на парковке комплекса ЭКСПО.
Полуголые мужчины, облачившись в наряды, подобные купальнику скандального киногероя Бората, фотографировались на фоне надписи I love Astana на парковке комплекса ЭКСПО.
Впрочем, вскоре фотосессию прервали стражи порядка, задержавшие иностранцев.
«10 ноября полицейскими Астаны составлены административные протоколы по статье 434 КоАП “Мелкое хулиганство” в отношении граждан Чешской Республики, которые находились в общественном месте в непристойном виде. Материалы были направлены в специализированный межрайонный административный суд Астаны для принятия решения», — говорится в сообщении ДВД столицы.
В итоге каждый иностранец был оштрафован на 10 МРП (около 23 тыс. тенге).