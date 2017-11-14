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08:31 (мск), источник: 365info.kz

Иностранцы в «купальниках Бората» устроили фотосессию в Астане

Полуголые мужчины, облачившись в наряды, подобные купальнику скандального киногероя Бората, фотографировались на фоне надписи I love Astana на парковке комплекса ЭКСПО.

Источник: 365info.kz

Впрочем, вскоре фотосессию прервали стражи порядка, задержавшие иностранцев.

«10 ноября полицейскими Астаны составлены административные протоколы по статье 434 КоАП “Мелкое хулиганство” в отношении граждан Чешской Республики, которые находились в общественном месте в непристойном виде. Материалы были направлены в специализированный межрайонный административный суд Астаны для принятия решения», — говорится в сообщении ДВД столицы.

В итоге каждый иностранец был оштрафован на 10 МРП (около 23 тыс. тенге).

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