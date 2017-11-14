Иностранцы в «купальниках Бората» устроили фотосессию в Астане

«10 ноября полицейскими Астаны составлены административные протоколы по статье 434 КоАП “Мелкое хулиганство” в отношении граждан Чешской Республики, которые находились в общественном месте в непристойном виде. Материалы были направлены в специализированный межрайонный административный суд Астаны для принятия решения», — говорится в сообщении ДВД столицы.