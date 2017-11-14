Во Владивостоке готовится к открытию первое в России крипто-детективное агентство

Оно будет собирать информацию о российских компаниях, намеревающихся выйти на ICO (первичное размещение криптовалют). Информация будет храниться в специальном реестре. Руководителем агентства будет генерал-майор полиции в отставке Александр Бондаренко. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу университета.

Об этой государственной инициативе рассказал Александр Латкин, руководитель Института кадров высшей квалификации ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор: «Постановление о создании крипто-детективного агентства принято Госдумой РФ. В марте 2018 года будут подготовлены законодательные основы по данному поводу. В июле 2018 года намечается принятие полного пакета законов о цифровых деньгах, биржах, майнинге и ICO. К сожалению, реальный процесс идет впереди нормативной базы. Процесс интернет-торговли и покупки криптовалюты уже давно идет, а законодательные основы заработают к середине 2018 года. Это достаточно большой срок, в течение которого многие граждане могут попасть под действия мошенников в этом секторе и потерять свои деньги. Именно по этой причине Владивостоку предложено запустить пилотный проект крипто-детективного агентства. Уверен, идея крипто-детективного агентства будет осуществлена успешно, и если все пойдет, как мы хотим, то оно сможет войти в состав Всероссийского крипто-детективного органа».