КС рассмотрит жалобу жительницы Иркутской области о невыплате северных надбавок сверх МРОТ
Открытое заседание состоится 14 ноября.
Открытое заседание состоится 14 ноября.
Конституционный суд РФ рассмотрит жалобу жительниц северных регионов страны из Иркутской области, Республики Карелия, Алтайского края на нормы Трудового кодекса РФ, которые позволяют не платить работникам северные надбавки помимо минимального размера оплаты труда. Дело будет рассмотрено на открытом заседании сегодня, 14 ноября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт суда.
Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы от четырех жительниц северных регионов.
«При расчете их зарплаты районный коэффициент и процентная надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями включаются в МРОТ. Суды отказали женщинам в перерасчете зарплаты с учетом надбавок, которые, по их мнению, должны начисляться сверх установленного федеральным законом МРОТ», — говорится в сообщении.
По мнению заявителей, допуская включение северных надбавок в МРОТ, оспоренные нормы нарушают принцип социального государства и конституционный принцип равенства, поскольку работникам, которые трудятся в неблагоприятных условиях, устанавливаются те же социальные гарантии, что и другим работникам.