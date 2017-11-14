КС рассмотрит жалобу жительницы Иркутской области о невыплате северных надбавок сверх МРОТ

Источник: IrkutskMedia.ru

Конституционный суд РФ рассмотрит жалобу жительниц северных регионов страны из Иркутской области, Республики Карелия, Алтайского края на нормы Трудового кодекса РФ, которые позволяют не платить работникам северные надбавки помимо минимального размера оплаты труда. Дело будет рассмотрено на открытом заседании сегодня, 14 ноября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт суда.

Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы от четырех жительниц северных регионов.

«При расчете их зарплаты районный коэффициент и процентная надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями включаются в МРОТ. Суды отказали женщинам в перерасчете зарплаты с учетом надбавок, которые, по их мнению, должны начисляться сверх установленного федеральным законом МРОТ», — говорится в сообщении.