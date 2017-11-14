В Челябинске продлен режим «черного неба»

Режим «черного неба» объявлен в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Сатке, Коркино и Троицке, сообщили во вторник в ГУ МЧС региона.

— Для мониторинга и проведения заборов проб атмосферного воздуха задействованы передвижные лаборатории Центра экологического мониторинга, подразделений Росприроднадзора и специализированной пожарно-спасательной части, а также 26 стационарных постов, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. — Для подвижных лабораторий разработан маршрут движения в связи с поступающими данными о скоплении смога. На данный момент зарегистрировано превышение предельно-допустимых концентраций по формальдегиду в 1,7 раза.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. За их выполнением наблюдают специалисты регионального Росприроднадзора.