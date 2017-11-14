В Челябинске продлен режим «черного неба»
В Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.
В Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.
Режим «черного неба» объявлен в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Сатке, Коркино и Троицке, сообщили во вторник в ГУ МЧС региона.
— Для мониторинга и проведения заборов проб атмосферного воздуха задействованы передвижные лаборатории Центра экологического мониторинга, подразделений Росприроднадзора и специализированной
Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. За их выполнением наблюдают специалисты регионального Росприроднадзора.
Режим «черного неба» был объявлен на Южном Урале вечером 10 ноября. По прогнозам синоптиков, смог должен был рассеяться к 19 часам 13 ноября. Однако этого не произошло. Более того, Челябинск к вечеру накрыло облаком густого тумана. Горожане публикуют в соцсетях фотографии дымки, сопровождая их едкими комментариями.