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10:28 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинске продлен режим «черного неба»

В Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Режим «черного неба» объявлен в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Сатке, Коркино и Троицке, сообщили во вторник в ГУ МЧС региона.

— Для мониторинга и проведения заборов проб атмосферного воздуха задействованы передвижные лаборатории Центра экологического мониторинга, подразделений Росприроднадзора и специализированной пожарно-спасательной части, а также 26 стационарных постов, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. — Для подвижных лабораторий разработан маршрут движения в связи с поступающими данными о скоплении смога. На данный момент зарегистрировано превышение предельно-допустимых концентраций по формальдегиду в 1,7 раза.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. За их выполнением наблюдают специалисты регионального Росприроднадзора.

Режим «черного неба» был объявлен на Южном Урале вечером 10 ноября. По прогнозам синоптиков, смог должен был рассеяться к 19 часам 13 ноября. Однако этого не произошло. Более того, Челябинск к вечеру накрыло облаком густого тумана. Горожане публикуют в соцсетях фотографии дымки, сопровождая их едкими комментариями.

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