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10:35 (мск), источник: Восток Медиа

Паромы между Хабаровским краем и Сахалином остановили из-за снега

Спасатели дождутся, когда в регионах улучшатся погодные условия, и откроют переправу.

Паромную переправу между посёлком Ванино и городом Холмском вновь закрыли. Причиной ожидаемо стало ухудшение погодных условий.

Ограничение начало действовать сегодня, 14 ноября, в 14:40 по хабаровскому времени. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по краю, работу паромов на переправе Ванино — Холмск приостановили в превентивных целях. Сейчас паромы находятся на территории Хабаровского края. Движение по Татарскому проливу, соединяющему остров Сахалин с материком, восстановят сразу после улучшения метеоусловий.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в регионе в понедельник вечером начались снегопады. Из-за этого во вторник утром дальневосточная столица «встала» в пробках. На дороги города к 9 часам вышло 128 единиц спецтехники, включая снегоуборочные машины и разбрасыватели песка и реагента. В городском отделе УГИБДД отметили, что количество ДТП в городе не намного превышает привычные показатели. Пробки появились из-за осторожности водителей, которые проезжали опасные участки медленно — в том числе и потому, что не поменяли резину на зимнюю.

Общественный транспорт при этом ходил, хоть и с задержками. На тротуарах дворники продолжают активно бороться с сугробами. В целом погодные условия не принесли с собой кардинальных последствий.

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