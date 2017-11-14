Паромы между Хабаровским краем и Сахалином остановили из-за снега
Спасатели дождутся, когда в регионах улучшатся погодные условия, и откроют переправу.
Спасатели дождутся, когда в регионах улучшатся погодные условия, и откроют переправу.
Паромную переправу между посёлком Ванино и городом Холмском вновь закрыли. Причиной ожидаемо стало ухудшение погодных условий.
Ограничение начало действовать сегодня, 14 ноября, в 14:40 по хабаровскому времени. Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в регионе в понедельник вечером начались снегопады.
Общественный транспорт при этом ходил, хоть и с задержками. На тротуарах дворники продолжают активно бороться с сугробами. В целом погодные условия не принесли с собой кардинальных последствий.