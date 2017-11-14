В Магнитогорске сохранили льготы на проезд детям и пенсионерам
Единогласным решением депутаты Магнитогорска сохранили все действующие льготы на проезд в пассажирском транспорте общего пользования на следующий год.
Единогласным решением депутаты Магнитогорска сохранили все действующие льготы на проезд в пассажирском транспорте общего пользования на следующий год.
Все пенсионеры, проживающие в городе,
В общем пассажиропотоке льготные категории граждан составляют около 70%, уточняют в
Также для пенсионеров в 2018 году сохранится бесплатный проезд и провоз багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам. Традиционно такой возможностью они смогут воспользоваться с 16 апреля по 16 октября.
«В нынешнем году
Также в 2018 году планируется сохранить льготы на проезд для школьников и студентов. Как и ранее, они будут ездить за 50% от установленного тарифа. Для них продолжат действовать единые проездные билеты, сохранится возможность бесплатной пересадки в течение часа.
Городской общественный транспорт в Магнитогорске становится все более популярным. По сравнению с прошлым годом число