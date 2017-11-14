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10:22 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске сохранили льготы на проезд детям и пенсионерам

Единогласным решением депутаты Магнитогорска сохранили все действующие льготы на проезд в пассажирском транспорте общего пользования на следующий год.

Все пенсионеры, проживающие в городе, по-прежнему будут иметь 30 бесплатных поездок ежемесячно. Каждый следующий проезд оплачивается в половину от установленного тарифа. Пересадка в течение часа также останется бесплатной.

В общем пассажиропотоке льготные категории граждан составляют около 70%, уточняют в пресс-службе городского Собрания. Более половины от этого — пенсионеры. При этом лишь около 2% из них совершают свыше 30 поездок в месяц.

Также для пенсионеров в 2018 году сохранится бесплатный проезд и провоз багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам. Традиционно такой возможностью они смогут воспользоваться с 16 апреля по 16 октября.

«В нынешнем году пенсионеры-садоводы совершили 1,3 млн. поездок до своих участков. На будущий год прогнозируется такое же количество. Будут сохранены все существующие садовые маршруты, — рассказал председатель Собрания Александр Морозов. — В других городах Челябинской области льгота для пенсионеров на проезд до садов составляет 50 процентов. И только магнитогорцы ездят бесплатно».

Также в 2018 году планируется сохранить льготы на проезд для школьников и студентов. Как и ранее, они будут ездить за 50% от установленного тарифа. Для них продолжат действовать единые проездные билеты, сохранится возможность бесплатной пересадки в течение часа.

Городской общественный транспорт в Магнитогорске становится все более популярным. По сравнению с прошлым годом число пассажиров-пенсионеров увеличилось на 16%. Среди молодежи рост еще больше — почти 26%.

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