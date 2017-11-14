Воссоздание объекта культурного наследия — «Дом Бушмариных» планируется завершить к концу года

Когда-то дом на пересечении улиц Ленина и Кирова принадлежал купцам Бушмариным. В 2006 году здание решили снести.

«Никто не хотел уничтожать этот памятник, но он был в аварийном состоянии, и другого варианта там не было», — отметили сегодня в администрации Уфы.

В прошлом году мэрия выставила на торги право аренды этого земельного участка. Основным условием аренды стало воссоздание памятника архитектуры.

На сегодняшний день полностью выполнен каркас двухэтажного здания, ведутся кровельные и штукатурные работы, облицовка фасада и мощение территории. Сдать объект планируется уже к концу этого года.

«Важный момент, на который хотелось бы обратить внимание — это высокая стоимость работ по восстановлению объектов культурного наследия. Себестоимость квадратного метра таких объектов составляет от 100 до 130 тысяч рублей. Это примерно в три раза дороже, чем строительство нового объекта», — констатировали на совещании.