6—7 декабря в столице Татарстана состоится II Открытый форум «Добрая Казань»
(Город Казань KZN.RU, 14 ноября).
(Город Казань KZN.RU, 14 ноября).
Он соберет на одной площадке благотворителей со всей страны. Участники форума смогут обменяться опытом и обсудить наиболее успешные региональные кейсы в сфере развития культуры благотворительности, получить экспертную оценку и поддержку своих социально значимых проектов.
Участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться в проекте можно до 1 декабря на сайте dobroforum.kzn.ru. Участниками форума станут наиболее заметные эксперты в области благотворительности из Москвы,
Спикерами в этом году выступят руководитель сервиса Добро Mail.Ru Александра Бабкина, директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова и другие. В мероприятии также планируется участие Мэра Казани Ильсура Метшина. Подробную программу можно узнать на сайте мероприятия.
Открытый форум под эгидой проекта «Добрая Казань» проводится во второй раз, собирая на одной площадке представителей благотворительных фондов и некоммерческих организаций, федеральных экспертов, представителей органов власти, бизнеса и СМИ. Организаторами форума выступают Мэрия Казани, АНО «Добрая Казань», сервис Добро Mail.Ru, Агентство социальной информации.