6—7 декабря в столице Татарстана состоится II Открытый форум «Добрая Казань»

Источник: Город Казань.KZN.RU

Он соберет на одной площадке благотворителей со всей страны. Участники форума смогут обменяться опытом и обсудить наиболее успешные региональные кейсы в сфере развития культуры благотворительности, получить экспертную оценку и поддержку своих социально значимых проектов.

Участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться в проекте можно до 1 декабря на сайте dobroforum.kzn.ru. Участниками форума станут наиболее заметные эксперты в области благотворительности из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ханты-Мансийска, Ульяновска, Архангельска, Омской области, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары и других российских городов и регионов.

Спикерами в этом году выступят руководитель сервиса Добро Mail.Ru Александра Бабкина, директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова и другие. В мероприятии также планируется участие Мэра Казани Ильсура Метшина. Подробную программу можно узнать на сайте мероприятия.