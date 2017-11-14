Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
Почему грипп непобедим
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Снова о допинге: Сотникову оправдали, а лыжникам не повезло
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
СМИ: Жванецкий растроган прощанием с Задорновым
Данилко прокомментировал запрет на гастроли в России
Трамп высказался о категоричности Путина
СМИ: на Украине заявили о возможном расстреле украинцев
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото
Кристина Асмус появилась на публике в костюме "Барби"
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
10:34 (мск), источник: КрымPress

Крымский город Саки и луганская Брянка теперь побратимы

Крымский город Саки и луганская Брянка породнились по инициативе Интеграционного комитета «Россия — Донбасс». Это девятое соглашение, заключённое за последние несколько месяцев между городами и районами России и Донбасса.

У города Саки очень крепкие связи со своими городами-побратимами. Поэтому очень приятно сегодня присутствовать на мероприятии и подписать договор. Уверен, за подписанием последуют дальнейшие конкретные шаги для улучшения отношений между Крымом и Донбассом, — заявил на подписании соглашения о побратимстве председатель Сакского городского совета Владимир Добрянский.

Глава администрации города Брянки Николай Моргунов, в свою очередь, отметил, что связи между Крымом и Донбассом особенно укрепились в 2014 году, во время Антимайдана и Русской весны.

Крымчане первыми протянули руку помощи и приняли у себя луганские семьи. У нас с Крымом сложились достаточно тесные, добрые отношения. Интеграционный комитет пытается эти связи систематизировать.

Сегодня у нас появился город-побратим, с которым мы сможем обсуждать и реализовывать общие проекты. Я считаю, мы на очень верном пути. Народ Донбасса и народ Крыма имеют право на более тесное сотрудничество, потому что судьба у нас едина. Координатор Интеграционного комитета «Россия — Донбасс», депутат Госдумы РФ Андрей Козенко сравнил процесс налаживания побратимских отношений народной дипломатией, которая сегодня заменяет дипломатию политическую и демонстрирует достаточно серьёзные практические результаты.

Несколько месяцев назад, когда мы в рамках Интеграционного комитета начали возрождать традиции побратимства, исходили из того, что городам и районам Донбасса необходимы побратимы, необходима поддержка. Я глубоко убеждён, что сегодня каждый город, каждый район Донецкой и Луганской народных республик должен иметь такого хорошего, сильного родственника на территории большой Российской Федерации. Такие отношения, благодаря многогранности общественных, экономических и политических связей, сближают Россию и Донбасс, — цитирует пресс-служба Андрея Козенко.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жилищное строительство в Крыму ожидает «взрывное развитие»
Британия обвинила Россию в угрозе глобальному миропорядку
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Центробанк разработал механизм реабилитации клиентов-отказников
Дональд Трамп-младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Американец, нажившийся на российском уране, получил год тюрьмы
Суд заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь