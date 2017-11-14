Крымский город Саки и луганская Брянка теперь побратимы

У города Саки очень крепкие связи со своими городами-побратимами. Поэтому очень приятно сегодня присутствовать на мероприятии и подписать договор. Уверен, за подписанием последуют дальнейшие конкретные шаги для улучшения отношений между Крымом и Донбассом, — заявил на подписании соглашения о побратимстве председатель Сакского городского совета Владимир Добрянский.

Глава администрации города Брянки Николай Моргунов, в свою очередь, отметил, что связи между Крымом и Донбассом особенно укрепились в 2014 году, во время Антимайдана и Русской весны.

Крымчане первыми протянули руку помощи и приняли у себя луганские семьи. У нас с Крымом сложились достаточно тесные, добрые отношения. Интеграционный комитет пытается эти связи систематизировать.

Сегодня у нас появился город-побратим, с которым мы сможем обсуждать и реализовывать общие проекты. Я считаю, мы на очень верном пути. Народ Донбасса и народ Крыма имеют право на более тесное сотрудничество, потому что судьба у нас едина. Координатор Интеграционного комитета «Россия — Донбасс», депутат Госдумы РФ Андрей Козенко сравнил процесс налаживания побратимских отношений народной дипломатией, которая сегодня заменяет дипломатию политическую и демонстрирует достаточно серьёзные практические результаты.