Воронежцы нашли ошибку на памятной доске, посвященной Герою Советского Союза

Накануне вечером, 13 ноября, в соцсети «Вконтакте» появился пост с фотографиями памятных досок, на которых, в частности, выгравированы имена Героев Советского Союза — Василия Кочетова, Александра Новикова, Георгия Захарова и Григория Кияшко. Правда, при создании надписи специалисты допустили опечатку, которая и вызвала возмущение у автора поста. Так, в слове «Советского» поставили лишнюю букву «т», в итоге, получилось несуществующее слово «Советсткого».

<div id="vk_post_-35824409_209429"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-35824409_209429", -35824409, 209429, 'YJNzz11xvXin9ZVU6TnQ4Ke2aA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Такую ошибку автор поста назвал «орфосвинством» и отметил, что в Воронеже «с ошибками чтут память великих “Советстских” героев». Также пользователь указал адрес, где установлены доски с ошибками: это центр города, улица Мира, дом № 3.

В комментариях под постом многие воронежцы также отметили, что подобные ошибки недопустимы. Кто-то назвал произошедшее позором, некоторые пошутили насчет прогулов русского языка в школе и последствий введения ЕГЭ.