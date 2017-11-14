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12:12 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцы нашли ошибку на памятной доске, посвященной Герою Советского Союза

Жителей города возмутила орфографическая ошибка, которую допустили при гравировке надписей на двух памятных досках, посвященных Героям Советского Союза.

Накануне вечером, 13 ноября, в соцсети «Вконтакте» появился пост с фотографиями памятных досок, на которых, в частности, выгравированы имена Героев Советского Союза — Василия Кочетова, Александра Новикова, Георгия Захарова и Григория Кияшко. Правда, при создании надписи специалисты допустили опечатку, которая и вызвала возмущение у автора поста. Так, в слове «Советского» поставили лишнюю букву «т», в итоге, получилось несуществующее слово «Советсткого».

Во время загрузки произошла ошибка.

Такую ошибку автор поста назвал «орфосвинством» и отметил, что в Воронеже «с ошибками чтут память великих “Советстских” героев». Также пользователь указал адрес, где установлены доски с ошибками: это центр города, улица Мира, дом № 3.

В комментариях под постом многие воронежцы также отметили, что подобные ошибки недопустимы. Кто-то назвал произошедшее позором, некоторые пошутили насчет прогулов русского языка в школе и последствий введения ЕГЭ.

К слову, отметим, что подобные публичные орфографические ошибки встречаются в Воронеже периодически. Так, к примеру, около трех лет назад воронежцы добились демонтажа рекламного плаката с ошибками, размещенного в центре города. А в мае этого года горожане стали свидетелями вопиющей фактической неточности: известная в Воронеже веб-студия разместила в соцсети поздравление с Днем Победы, сопроводив текст фотографией самолетов со свастикой.

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