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10:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Предстоящую зиму хабаровчане проведут с угольком и в тепле

Отапливать жилье электричеством стало невыгодно.

Источник: Reuters

Хабаровск, 14 ноября, AmurMedia.

Жители частного сектора в Хабаровске выбирают уголь, потому что отапливать свои квартиры электричеством стало невыгодно. О ситуации с запасами «черного золота» в ходе заседания комитета по городскому хозяйству гордумы сообщил начальник управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций Игорь Муравьев, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Игорь Муравьев отметил, что в результате активной работы специалистов ОАО «Хабаровская горэлектросеть», лишающих жителей частного сектора возможности пользоваться электричеством без договоров, методично отсекающих все каналы незаконного подключения последних к сетям и устанавливающих в домах приборы учета с дистанционной передачей данных, владельцы персональных подворий поневоле вспомнили о старом добром угле. За 10 месяцев 2017 года жителям Хабаровска и юридическим лицам было отпущено 11,5 тысячи тонн угля, из них населению — 3,8 тысячи тонн, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

«Значительно возросло число заявок от населения на приобретение угля: с начала года поступило 1498 заявок, из них 349 — с доставкой. На сегодняшний день 1392 заявки уже выполнены, еще 109 — на 300 тонн угля — в стадии исполнения», — сообщил докладчик.

Стоимость тонны угля в этом году — от 3 до 4 тысяч рублей за одну тонну (в зависимости от сорта топлива). Цены остались на уровне прошлого года. Как заверил собравшихся Игорь Муравьев, недостатка в угле горожане испытывать не будут: в закромах уже накоплены достаточные его запасы, налажен график дополнительных поставок.

«Обеспечение жителей частного сектора Хабаровска топливом осуществляет МУП города Хабаровска “Тепловые сети”. План реализации угля на 2017 год, установленный предприятием, составляет 16 тысяч тонн, 5 тысяч из которых предназначаются населению, а 11 тысяч — юридическим лицам. Для обеспечения потребителей дальневосточной столицы этим видом топлива предприятием заключены договоры с АО “СУЭК” и АО “Русский уголь” на поставку Канско-Ачинского и Райчихинского угля. С учетом имеющихся запасов, данного количества угля будет достаточно для обеспечения потребителей в течение 1-го квартала 2018 года. При необходимости будет проведена дополнительная закупка. Как показывает опыт прошлых лет, основной объем реализации топлива приходится на 4-й квартал года», — рассказал Муравьев.

Так что зиму хабаровчане проведут с угольком, в тепле и неге: все поставки осуществляются строго по графикам.

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