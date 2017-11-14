Предстоящую зиму хабаровчане проведут с угольком и в тепле
Отапливать жилье электричеством стало невыгодно.
Отапливать жилье электричеством стало невыгодно.
Хабаровск, 14 ноября, AmurMedia.
Жители частного сектора в Хабаровске выбирают уголь, потому что отапливать свои квартиры электричеством стало невыгодно. О ситуации с запасами «черного золота» в ходе заседания комитета по городскому хозяйству гордумы сообщил начальник управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций Игорь Муравьев, сообщили ИА AmurMedia в
Игорь Муравьев отметил, что в результате активной работы специалистов ОАО «Хабаровская горэлектросеть», лишающих жителей частного сектора возможности пользоваться электричеством без договоров, методично отсекающих все каналы незаконного подключения последних к сетям и устанавливающих в домах приборы учета с дистанционной передачей данных, владельцы персональных подворий поневоле вспомнили о старом добром угле. За 10 месяцев 2017 года жителям Хабаровска и юридическим лицам было отпущено 11,5 тысячи тонн угля, из них населению — 3,8 тысячи тонн, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
«Значительно возросло число заявок от населения на приобретение угля: с начала года поступило 1498 заявок, из них 349 — с доставкой. На сегодняшний день 1392 заявки уже выполнены, еще 109 — на 300 тонн угля — в стадии исполнения», — сообщил докладчик.
«Обеспечение жителей частного сектора Хабаровска топливом осуществляет МУП города Хабаровска “Тепловые сети”. План реализации угля на 2017 год, установленный предприятием, составляет 16 тысяч тонн, 5 тысяч из которых предназначаются населению, а 11 тысяч — юридическим лицам. Для обеспечения потребителей дальневосточной столицы этим видом топлива предприятием заключены договоры с АО “СУЭК” и АО “Русский уголь” на поставку
Так что зиму хабаровчане проведут с угольком, в тепле и неге: все поставки осуществляются строго по графикам.