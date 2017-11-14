В Симферополе на улице Воровского заработали светофоры

В Симферополе на проблемном перекрестке улиц Воровского и Шмидта заработали светофоры. Подключили их вечером 13 ноября и больше пока что не отключали.

— Вечером в понедельник пробок на Воровского не было, но я поздно ехал, а во вторник с утра на Шмидта столпотворение. С Тургенева на Шмидта полчаса выезжал. Светофор включили, машины медленно двигались очень, — рассказал автомобилист Евгений Фролов.

Напомним, светофоры на улице Воровского установили в начале октября, но до ноября они не работали. 11 и 12 ноября водителей предупредили о том, что светофоры будут настраивать и чтобы автомобилисты заранее продумали пути объезда проблемных улиц, дабы не стоять в заторах.