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10:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе на улице Воровского заработали светофоры

Установили их еще в начале октября, но были проблемы с настройкой.

В Симферополе на проблемном перекрестке улиц Воровского и Шмидта заработали светофоры. Подключили их вечером 13 ноября и больше пока что не отключали.

— Вечером в понедельник пробок на Воровского не было, но я поздно ехал, а во вторник с утра на Шмидта столпотворение. С Тургенева на Шмидта полчаса выезжал. Светофор включили, машины медленно двигались очень, — рассказал автомобилист Евгений Фролов.

Напомним, светофоры на улице Воровского установили в начале октября, но до ноября они не работали. 11 и 12 ноября водителей предупредили о том, что светофоры будут настраивать и чтобы автомобилисты заранее продумали пути объезда проблемных улиц, дабы не стоять в заторах.

Перенастроить электронные глаза решили после того, как 7 ноября из-за их включения в Симферополе появилось еще больше пробок, чем обычно. Светофоры в тот же день выключили и больше не включали.

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