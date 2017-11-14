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10:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дни Республики Корея стартуют в Хабаровске

В Хабаровске в рамках кинофестиваля можно будет бесплатно посмотреть корейские фильмы.

15 ноября в Хабаровске открываются Дни Республики Корея. Запланированы бизнес-встречи российских и корейских компаний, а также кинофестиваль корейского кино, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Знакомство с картинами — бесплатное, все билеты находятся в свободном доступе в кассе кинотеатра.

Официальное открытие Дней состоится в кинотеатре «Совкино» в 18.00. Участие в мероприятии примет Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ. Также запланирован показ исторической драмы корейского кинематографиста Ли Чже Гю «Гнев короля». Всего в программу фестиваля включены пять киноработ разных жанров от известных корейских режиссеров.

По словам организаторов, популярность корейских фильмов растет с каждым годом. Зрителей интересуют национальные особенности, которые прослеживаются в каждом фильме, и сюжеты. Задумки и качество воплощения не уступают голливудским.

Со среды по пятницу в 18.30 покажут историческую драму «Гнев короля», комедию «Король Чокку», боевик «До самого конца». В субботу в 12.00 и в 14.00 хабаровчане смогут оценить анимационный фильм «Без романтики» и комедию «На грани». Возрастные ограничения лент — 15+.

16 ноября пройдут встречи представителей российских и корейских компаний в области сельского хозяйства и промышленных товаров. Также состоится презентация инвестиционного потенциала сельскохозяйственного комплекса Хабаровского края. Корейским партнерам представят несколько перспективных проектов.

В третий день официальной программы корейская делегация посетит ведущие сельхозпредприятия края — «Племптицезавод «Хабаровский» и «СХП «Колос».

Мероприятия организованы Генеральным Консульством Республики Корея во Владивостоке при поддержке правительства Хабаровского края.

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