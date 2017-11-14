Платные курсы по изучению Корана появятся в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Курсы по изучению Корана и арабского языка открываются в учебных заведениях Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Курсы по изучению Корана и арабского языка открываются в учебных заведениях Узбекистана.
Их организует Управление мусульман Узбекистана совместно с хокимиятами на местах.
Как сообщает UzNews, соответствующий приказ подписан Духовным управлением мусульман Узбекистана 13 ноября.
Курсы будут платными. Первый полугодовой курс начнется с 1-го декабря.
Стоимость обучения составляет 1 500 000 сумов.
Кроме этого, установлено, что количество человек в одной учебной группе не должно превышать 15 человек.