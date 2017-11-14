Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Наоми Кэмпбелл в календаре Pirelli сейчас и 30 лет назад (фото)
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Данилко прокомментировал запрет на гастроли в России
Трамп высказался о категоричности Путина
СМИ: Турчинов придумал основание для расстрела украинцев
СМИ: Украинский беспилотник вторгся на землю РФ
Кристина Асмус появилась на публике в костюме "Барби"
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12Усыпальница у Кремлевской стены
10:43 (мск), источник: Sputnik

Платные курсы по изучению Корана появятся в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Курсы по изучению Корана и арабского языка открываются в учебных заведениях Узбекистана.

Источник: Sputnik

Их организует Управление мусульман Узбекистана совместно с хокимиятами на местах.

Как сообщает UzNews, соответствующий приказ подписан Духовным управлением мусульман Узбекистана 13 ноября.
Курсы будут платными. Первый полугодовой курс начнется с 1-го декабря.

Стоимость обучения составляет 1 500 000 сумов.

Кроме этого, установлено, что количество человек в одной учебной группе не должно превышать 15 человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Повышение цен на бензин в Узбекистане пока отменяется
Строительство стоянки на территории детсада в Ташкенте приостановлено
Британия обвинила Россию в угрозе глобальному миропорядку
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Центробанк разработал механизм реабилитации клиентов-отказников
Дональд Трамп-младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Американец, нажившийся на российском уране, получил год тюрьмы
Суд заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь