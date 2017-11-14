Главный онколог Минздрава скоро уйдет в отставку

Источник: РИА "Новости"

По словам источника ТАСС, в онкоцентре Давыдов получит почетную должность, а контракт с ним не продлили так как он достиг предельного возраста для руководителя учреждения.

С 1 октября вступил в силу закон, который ограничил возраст главврачей медицинских учреждений 70 годами. Давыдову 70 лет исполнилось 11 октября. «Ухожу, заканчивается контракт, по собственному желанию не продляю», — сказал Давыдов РБК и добавил, что не собирается занимать «никаких почетных должностей».