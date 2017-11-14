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10:58 (мск), источник: Ведомости

Главный онколог Минздрава скоро уйдет в отставку

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава, директор Российского онкоцентра им. Н. Н. Блохина Михаил Давыдов скоро оставит обе должности. Он сообщил это ТАСС. Ранее о скорой отставке Давыдова сообщил РБК.

Источник: РИА "Новости"

По словам источника ТАСС, в онкоцентре Давыдов получит почетную должность, а контракт с ним не продлили так как он достиг предельного возраста для руководителя учреждения.

С 1 октября вступил в силу закон, который ограничил возраст главврачей медицинских учреждений 70 годами. Давыдову 70 лет исполнилось 11 октября. «Ухожу, заканчивается контракт, по собственному желанию не продляю», — сказал Давыдов РБК и добавил, что не собирается занимать «никаких почетных должностей».

Комментируя ситуацию, президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский сказал РБК, что проблемы с лекарствами для онкобольных «меньше не становятся», вокруг РОНЦ им. Блохина много скандалов и пациенты много жалуются.

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