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12:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

На нехватку лекарств, еды и хозтоваров пожаловались жители Катангского района омбудсмену

Серьёзные недостатки по обеспечению населения Катангского района продовольственными и промышленными товарами первой необходимости, а также лекарствами обнаружил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин, который встретился не только с жителями Ербогачёна, но и с населением самого северного посёлка — Наканно, деревни Тетея и села Хамакар, где живут эвенки. О результатах командировки обмудсмен информировал губернатора Сергея Левченко, сообщает 14 ноября 2017 года его аппарат.

Источник: РИА "Новости"

Товары доставляются в населённые пункты самолетом, вертолётом, по воде и зимнику, транспортные расходы значительные, стоимость продуктов в 1,5−2 раза выше, чем в Иркутске, не говоря о том, что многие из них в магазинах отсутствуют. Как отмечает Валерий Лукин, потребности района на субсидирование перевозок только продуктов удовлетворены из регионального бюджета на 50%, а субсидирования доставки промышленных и строительных материалов вообще нет.

Жители жаловались уполномоченному на перебои в снабжении мукой и сахаром, овощами, хлебом и другими продуктами. Зато ликероводочная продукция в торговых точках здесь в достатке. В большинстве населённых пунктов района отсутствует круглосуточное энергоснабжение и телефонная связь.

Имеются проблемы и в организации медицинской помощи населению из-за недостатка узких специалистов. Здания стационара, поликлиники и здравпунктов давно требуют капремонта. Около половины жителей района живут в 15 населённых пунктах, находящихся в труднодоступных местностях, и многие годы они не проходят диспансеризацию. В 2014 году руководство регионального минздрава в торжественной обстановке вручило главному врачу больницы сертификат на приобретение передвижного флюорографа на базе КамАЗа, однако средств на его работы не выделено. Ежегодное флюорографическое обследование населения невозможно, несмотря на высокий уровень заболеваемости туберкулёзом.

Из-за несовершенства регионального законодательства значительная часть населения района не получает необходимой социальной помощи и поддержки, в чём остро нуждается, уточнил Валерий Лукин.

Уполномоченный отметил пассивность большинства населения и депутатского корпуса всех уровней по защите прав граждан на достойный уровень жизни. Он выразил надежду, что его законодательные инициативы, направленные на повышение качества жизни жителей северных территорий, в первую очередь, слабо защищенных категорий граждан, будут, наконец, приняты и реализованы.

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