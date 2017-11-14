В Перми проходят испытания новые камеры системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации
В рамках проекта по развитию системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации на
В рамках проекта по развитию системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации на
К существующей системе видеонаблюдения добавятся 40 видеокамер на 12 участках, они будут обеспечивать круглосуточную видеосъемку. Видеокамеры с поворотным модулем будут иметь возможность дистанционного управления с изменением угла обзора и масштабности изображения.
Еще на 24 участках будет установлено 34
Система будет контролировать обстановку на участках
Источник — администрация Перми