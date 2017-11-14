В Перми проходят испытания новые камеры системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации

К существующей системе видеонаблюдения добавятся 40 видеокамер на 12 участках, они будут обеспечивать круглосуточную видеосъемку. Видеокамеры с поворотным модулем будут иметь возможность дистанционного управления с изменением угла обзора и масштабности изображения.

Еще на 24 участках будет установлено 34 программно-технических измерительных комплекса для автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения на автомобильных дорогах.

Система будет контролировать обстановку на участках улично-дорожной сети, автоматически фиксировать нарушения ПДД, вести мониторинг передвижения транспортных средств и пешеходов, в том числе получать информацию об интенсивности и скорости транспортных потоков, а также передавать, обрабатывать, хранить и анализировать получаемые данные.