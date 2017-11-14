Башкирию окутал густой туман: видимость на дорогах менее 500 метров

Источник: Proufu.ru

В связи с погодными осложнениями главный госавтоинспектор ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов обратился к водителям и участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости неукоснительного соблюдения скоростного режима и дистанции во избежание ДТП.



Также автомобилистам не рекомендуется делать резкие маневры и перестроения в такую погоду. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам водителям следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.

Пешеходы тоже должны соблюдать повышенную осторожность. Необходимо помнить, что при ухудшении погодных условий тормозной путь автомобилей значительно возрастает, поэтому машина может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу пешеходом. В плохую погоду и в тёмное время суток следует прикреплять к одежде светоотражающие элементы.



В аэропорту Уфы в связи с туманом наблюдаются задержки рейсов. По данным сайта аэропорта, в настоящий момент задерживаются 3 рейса из Москвы и по одному рейсу из Ноябрьска и Дубая — из-за непогоды нет возможности принять рейсы.