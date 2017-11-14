В Крыму 200 человек искали ребенка
Мальчика нашли в 8 километрах от дома.
Мальчика нашли в 8 километрах от дома.
Накануне, 13 ноября в Бахчисарайском районе потерялся мальчик восьми лет.
— Ребенок вышел погулять в два часа дня и пропал из поля зрения родных, — рассказали в
— Ребенка передали матери, — отметили в
Парнишка отделался легким испугом и медицинская помощь ему не потребовалась.
В общей сложности в операции по поиску ребенка, которая шла порядка трех часов, было задействовано 184 человек — спасатели, полиция, военные и волонтеры и плюс две специально обученных