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10:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму 200 человек искали ребенка

Мальчика нашли в 8 километрах от дома.

Накануне, 13 ноября в Бахчисарайском районе потерялся мальчик восьми лет.

— Ребенок вышел погулять в два часа дня и пропал из поля зрения родных, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Росии по Республике Крым.

Мальчика-непоседу нашли ближе к семи вечера в в саду около села Глубокий Яр, которое находится в восьми километрах от места ешл проживания.

— Ребенка передали матери, — отметили в пресс-службе, — в ходе обследования в Бахчисарайской центральной районной больнице, выяснилось, что его жизни ничего не угрожает — несовершеннолетний находится в удовлетворительном состоянии.

Парнишка отделался легким испугом и медицинская помощь ему не потребовалась.

В общей сложности в операции по поиску ребенка, которая шла порядка трех часов, было задействовано 184 человек — спасатели, полиция, военные и волонтеры и плюс две специально обученных собаки-спасателя.

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