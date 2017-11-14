В Крыму 200 человек искали ребенка

Накануне, 13 ноября в Бахчисарайском районе потерялся мальчик восьми лет.

— Ребенок вышел погулять в два часа дня и пропал из поля зрения родных, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Росии по Республике Крым.

Мальчика-непоседу нашли ближе к семи вечера в в саду около села Глубокий Яр, которое находится в восьми километрах от места ешл проживания.

— Ребенка передали матери, — отметили в пресс-службе, — в ходе обследования в Бахчисарайской центральной районной больнице, выяснилось, что его жизни ничего не угрожает — несовершеннолетний находится в удовлетворительном состоянии.

Парнишка отделался легким испугом и медицинская помощь ему не потребовалась.