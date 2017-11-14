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12:00 (мск), источник: РИАЦ

В Ботаническом саду готовятся к балу хризантем

Волгоградский региональный ботанический сад украсился цветущими хризантемами: в оранжерее распустились более 20 тысяч цветов самых разнообразных оттенков.

Всего сотрудники ботанического сада выращивают около 70 сортов хризантем. Свои достижения они представят на флористическом фестивале «Бал хризантем», который состоится 23 ноября 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи города Волжского.

Программа мероприятия включает проведение выставки хризантем, VI областного фестиваля-конкурса флористики «Цветочная мозаика». На «Балу» также наградят победителей детских конкурсов рисунков и фотографий. Здесь же покажут, как изготовить платья из цветов. Моделями флористов станут юные балерины, которые и выступят в красивых нарядах.

До праздника остается больше недели, но уже сейчас ботанический сад приглашает увидеть цветение хризантем в своей оранжерее. В ближайшую субботу, 18 ноября, сотрудники организуют серию экскурсий, в ходе которых гости узнают о многообразии сортов и форм этих цветов. Адрес ботанического сада: Волгоградская область, г. Волжский, 404130, ул. Набережная, д. 2 л. Тел: (8443) 41−60−11, (8443) 41−60−12.

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