В Ботаническом саду готовятся к балу хризантем

Всего сотрудники ботанического сада выращивают около 70 сортов хризантем. Свои достижения они представят на флористическом фестивале «Бал хризантем», который состоится 23 ноября 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи города Волжского.

Программа мероприятия включает проведение выставки хризантем, VI областного фестиваля-конкурса флористики «Цветочная мозаика». На «Балу» также наградят победителей детских конкурсов рисунков и фотографий. Здесь же покажут, как изготовить платья из цветов. Моделями флористов станут юные балерины, которые и выступят в красивых нарядах.