В Самарской области инвалидам бесплатно выдадут смартфоны

Источник: Reuters

Правительство Самарской области будет предоставлять инвалидам сертификаты на приобретение смартфонов за счет средств областного бюджета, сообщает samregion.ru.

Организация обеспечения инвалидов ТСР путем предоставления сертификата на телефон будет осуществляться минсоцразвития Самарской области. Прием документов в целях постановки инвалидов на учет для получения ТСР путем предоставления сертификата на его приобретения будут проводить ГКУ региона комплексные центры соцобслуживания. Приобретать ТСР в отобранной организации инвалид будет выданному ЦСОН сертификату.

Если инвалид в течение 30 календарных дней после извещения о необходимости получения сертификата не обратился в КЦСОН за его получением, то сертификат передается инвалиду, следующему по списку учета.