Холода до -39 градусов придут в Иркутскую область
В Иркутской области в отдельных районах с 15 ноября 2017 года усилятся морозы.
В Иркутской области в отдельных районах с 15 ноября 2017 года усилятся морозы.
Как сообщает Иркутскгидромет, ночью в отдельных районах небольшой и умеренный снег, днём в западных, центральных районах, по остальной территории местами небольшой и умеренный снег. Утром при прояснении туман. Ветер восточный,
В Иркутске днём небольшой снег, ветер восточный,
Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует принимать в учёт похолодание. Отправляясь в дальнюю дорогу, иметь запас теплых вещей. Отапливая помещения, соблюдать правила пожарной безопасности. Не использовать неисправные или кустарного производства обогревательные приборы.