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12:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

Холода до -39 градусов придут в Иркутскую область

В Иркутской области в отдельных районах с 15 ноября 2017 года усилятся морозы.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает Иркутскгидромет, ночью в отдельных районах небольшой и умеренный снег, днём в западных, центральных районах, по остальной территории местами небольшой и умеренный снег. Утром при прояснении туман. Ветер восточный, северо-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, порывы днём до 14 м/с, температура ночью-14,-19, в пониженных формах рельефа -24,-29, в Тайшетском, Нижнеудинском районах при натекании облачности -8,-13, в верхнеленских территориях, Киренском, Усть-Кутском, Катангском районах -27,-32, при прояснении -34,-39, днём -8,-13, в пониженных формах рельефа -18,-23. В южных районах, в горах Восточного Саяна местами до -3, в Киренском, Усть-Кутском, Катангском районах -16,-21, в пониженных формах рельефа до -27.

В Иркутске днём небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный 4−9 м/с, с переходом днём на северо-западный 6−11 м/с, температура ночью -17,-19, днём -6,-8. Примерно такая же погода будет в регионе в последующие два дня — 16 и 17 ноября.

Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует принимать в учёт похолодание. Отправляясь в дальнюю дорогу, иметь запас теплых вещей. Отапливая помещения, соблюдать правила пожарной безопасности. Не использовать неисправные или кустарного производства обогревательные приборы.

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