Холода до -39 градусов придут в Иркутскую область

Как сообщает Иркутскгидромет, ночью в отдельных районах небольшой и умеренный снег, днём в западных, центральных районах, по остальной территории местами небольшой и умеренный снег. Утром при прояснении туман. Ветер восточный, северо-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, порывы днём до 14 м/с, температура ночью-14,-19, в пониженных формах рельефа -24,-29, в Тайшетском, Нижнеудинском районах при натекании облачности -8,-13, в верхнеленских территориях, Киренском, Усть-Кутском, Катангском районах -27,-32, при прояснении -34,-39, днём -8,-13, в пониженных формах рельефа -18,-23. В южных районах, в горах Восточного Саяна местами до -3, в Киренском, Усть-Кутском, Катангском районах -16,-21, в пониженных формах рельефа до -27.