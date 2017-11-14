Волгоградские дольщики смогут получать бесплатные консультации юристов
Дольщики, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, смогут бесплатно консультироваться у юристов и сотрудников Госстройнадзора в Волгограде.
Дольщики, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, смогут бесплатно консультироваться у юристов и сотрудников Госстройнадзора в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, областная Дума уже приняла соответствующий проект закона, а глава региона подписал его. Благодаря документу обманутые дольщики, включенные в специальный реестр, в который уже внесено более 600 человек, смогут получать бесплатные консультации у сотрудников Госстройнадзора по вопросам создания специализированных потребительских кооперативов для завершения строительства многоэтажек. «Инспекции также предлагается содействовать в регистрации прав граждан на объекты долевого строительства и в подготовке претензий застройщикам», — добавили в прокуратуре.
Кроме того, обманутые дольщики смогут получать на безвозмездной основе консультации у представителей «Государственного юридического бюро Волгоградской области» и адвокатов, участвующие в оказании бесплатной юридической помощи. «Специалисты будут помогать волгоградцам составлять заявления и жалобы в уполномоченные органы в случаях неисполнения застройщиком договоров долевого строительства, защищать интересы дольщиков в судах, государственных и муниципальных органах, организациях», — добавили в прокуратуре.