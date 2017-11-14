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12:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Почему не надо показывать экран телефона в прямом эфире (видео)

Корреспондент телеканала Sky Sports F1 Тед Кравиц (Ted Kravitz) получил сообщение словом «член» во время прямого эфира с «Формулы-1» в Бразилии. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Nickponting.

Кравиц показывал зрителям экран своего смартфона, пытаясь отыскать в сети детские снимки новозеландского гонщика Брендона Хартли (Brendon Hartley).

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время демонстрации на телефон журналиста пришло сообщение от некого MSY Mob.

«Когда вы это делаете, всегда есть риск, что кто-нибудь пришлет вам сообщение», — заметил Кравиц, поспешно убирая телефон из кадра.

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