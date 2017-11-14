Почему не надо показывать экран телефона в прямом эфире (видео)
Корреспондент телеканала Sky Sports F1 Тед Кравиц (Ted Kravitz) получил сообщение словом «член» во время прямого эфира с «Формулы-1» в Бразилии. Ролик опубликован в
Корреспондент телеканала Sky Sports F1 Тед Кравиц (Ted Kravitz) получил сообщение словом «член» во время прямого эфира с «Формулы-1» в Бразилии. Ролик опубликован в
Кравиц показывал зрителям экран своего смартфона, пытаясь отыскать в сети детские снимки новозеландского гонщика Брендона Хартли (Brendon Hartley).
Во время демонстрации на телефон журналиста пришло сообщение от некого MSY Mob.
«Когда вы это делаете, всегда есть риск, что