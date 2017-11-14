Лед для фестиваля «Ледовая Москва» добудут на Байкале

В рамках ежегодного фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе в Москве планируют построить парк из ледяных копий Эйфелевой башни, Биг-Бена, собора Нотр-Дам де Пари, а также других достопримечательностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Примечательно, что лед для постройки парка будут заготавливать на Байкале. Для всех сооружений планируется использовать только прозрачный лед, поэтому и пришла мысль привезти его с самого прозрачного озера на планете.

В этом году фестиваль посвящен культуре и традициям стран-участниц чемпионата мира по футболу в 2018 году. Уменьшенные копии их главных достопримечательностей изготовят изо льда московские скульпторы.

Всего ледовые мастера построят восемь экспозиций, а в центральной части установят ледяную копию Московского Кремля рекордной высоты — 12 метров. Это на два метра выше, чем в прошлом году. Известно, что открытие экспозиции запланировано на конец декабря, соответственно лед на Байкале начнут заготавливать в декабре.