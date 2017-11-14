Лед для фестиваля «Ледовая Москва» добудут на Байкале
Из чистейшего байкальского льда планируют построить копии известных архитектурных сооружений.
Из чистейшего байкальского льда планируют построить копии известных архитектурных сооружений.
В рамках ежегодного фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе в Москве планируют построить парк из ледяных копий Эйфелевой башни,
Примечательно, что лед для постройки парка будут заготавливать на Байкале. Для всех сооружений планируется использовать только прозрачный лед, поэтому и пришла мысль привезти его с самого прозрачного озера на планете.
В этом году фестиваль посвящен культуре и традициям
Всего ледовые мастера построят восемь экспозиций, а в центральной части установят ледяную копию Московского Кремля рекордной высоты — 12 метров. Это на два метра выше, чем в прошлом году. Известно, что открытие экспозиции запланировано на конец декабря, соответственно лед на Байкале начнут заготавливать в декабре.
Напомним, в Иркутске начался монтаж новогодней елки. Открытие главной новогодней площади в сквере Кирова намечено на 23 декабря.