Количество случаев травмирования людей на ВСЖД продолжает снижаться

По оперативным данным, в транспортных происшествиях, связанных с причинением вреда здоровью граждан в зоне движения поездов, было травмировано 82 человека, из них 54 погибли, в том числе двое детей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года на ВСЖД получили травмы 114 человек, из которых 75 погибли, включая четыре ребёнка.