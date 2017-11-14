Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Названы самые популярные города РФ для отдыха в Новый год
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
СМИ: Жванецкий растроган прощанием с Задорновым
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
СМИ: Турчинов предложил расстреливать украинцев за связи с РФ
СМИ: Украинский беспилотник вторгся на землю РФ
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
12Теракт в Нью-Йорке
12:01 (мск), источник: NewsKo

В Перми обновляют таблички с расписанием автобусов

До конца декабря МКУ «Гортранс» обновит 807 табличек с расписанием автобусных маршрутов на остановках, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Кроме того, до конца года появится еще 10 новых электронных табло. Более 200 конструкций запланировано обновить в следующем году.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, таблички будут обновлены на 80% автобусных остановок, которые были выбраны исходя из пассажиропотока. Установка уже началась.

Новые таблички отличаются как по внешнему виду, так и по конструкции. На них отражено расписание в будние дни и на выходных. У маршрутов с небольшим интервалом движения на табличке будут указаны два первых и последних отправления, а также минимальный и максимальный интервал в пиковое и межпиковое время. У маршрутов с интервалом более 20 минут будет указано конкретное время каждого рейса.

Конструкция представляет собой металлическую раму, в которую будет вставляться пластиковая табличка. Это упростит работу по замене информации.

Новые электронные табло будут установлены на остановках «Ушакова», «Муниципальный дворец культуры», «ЦУМ», «Комсомольский проспект», «9 мая», «ст. Пермь-II», «Попова» и на трех остановках на улице Чкалова. На данный момент в городе функционирует 26 табло, таким образом количество цифровых табло в 2017 году увеличится на треть.

Напомним, что последнее массовое обновление табличек происходило в 2006 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Другие миры Бориса Караджева
Британия обвинила Россию в угрозе глобальному миропорядку
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Центробанк разработал механизм реабилитации клиентов-отказников
В Думе придумали критерий отнесения СМИ к «иностранным агентам»
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Загранпаспорта для россиян начнут делать быстрее
Главный онколог Минздрава уходит в отставку
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят» Программа ранее получила премию ТЭФИ как лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь