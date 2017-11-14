В Перми обновляют таблички с расписанием автобусов

Кроме того, до конца года появится еще 10 новых электронных табло. Более 200 конструкций запланировано обновить в следующем году.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, таблички будут обновлены на 80% автобусных остановок, которые были выбраны исходя из пассажиропотока. Установка уже началась.

Новые таблички отличаются как по внешнему виду, так и по конструкции. На них отражено расписание в будние дни и на выходных. У маршрутов с небольшим интервалом движения на табличке будут указаны два первых и последних отправления, а также минимальный и максимальный интервал в пиковое и межпиковое время. У маршрутов с интервалом более 20 минут будет указано конкретное время каждого рейса.

Конструкция представляет собой металлическую раму, в которую будет вставляться пластиковая табличка. Это упростит работу по замене информации.

Новые электронные табло будут установлены на остановках «Ушакова», «Муниципальный дворец культуры», «ЦУМ», «Комсомольский проспект», «9 мая», «ст. Пермь-II», «Попова» и на трех остановках на улице Чкалова. На данный момент в городе функционирует 26 табло, таким образом количество цифровых табло в 2017 году увеличится на треть.