Российские ученые закончили создание 3D-модели Пальмиры
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) завершил работу над созданием
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) завершил работу над созданием
Ранее сообщалось, что российские специалисты по результатам комплексной экспедиции ИИМК РАН в Пальмиру в сентябре 2016 года провели аэрофотосъемку и начали работу над созданием 3D-модели Пальмиры, что может оказаться последней фиксацией всемирно известных архитектурных объектов древнего города. Создание 3D-модели позволяет продолжить обсуждение вопросов будущих восстановительных работ в Пальмире.
«Восемнадцатого ноября в рамках круглого стола на тему “Сохранения объектов культурного наследия в зонах вооруженных конфликтов” в рамках
Законченная 3D-модель представляет собой цифровую разработку сотрудников ИИМК РАН при участии сотрудника Эрмитажа и фирмы Геоскан, предоставившей оборудование. 3D-модель является уникальным инструментом не только для реставраторов, археологов, архитекторов, но, прежде всего, это впервые созданный научный инструмент для мониторинга состояния объектов культурного наследия древней Пальмиры. В цифровую модель включена, также впервые выполненная, уникальная рельефная карта высот Пальмиры. Используя эту рельефную карту можно планировать дальнейшие исследования. В будущем достаточно просто сфотографировать деталь памятника и совместить ее с 3D-моделью, чтобы сделать вывод о том, продолжаются ли разрушения или нет.
Ранее сообщалось, что цифровая трехмерная модель «Пальмира 3D» содержит наиболее полные и актуальные сведения о современном состоянии архитектурных и археологических объектов Пальмиры. Три участка — Долина башенных гробниц,
Древние развалины Пальмиры — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем «Исламского государства"* с мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру в марте 2016 года при поддержке российской авиации. В декабре 2016 года боевики ИГ* вновь захватили Пальмиру, вскоре древний город был освобожден, однако террористы успели нанести новые разрушения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.