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17:00 (мск), источник: АиФ Казань

16 ноября Росреестр проведет в Татарстане «Единый день консультаций»

Росреестр по РТ проведет «Единый день консультаций» 16 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Аргументы и факты

В рамках мероприятия жители смогут получить консультацию от специалистов Росреестра, Кадастровой палаты, Пенсионного фонда, Налоговой службы, исполкома по вопросам связанным с регистрацией прав и постановкой недвижимости на кадастровый учет, а также по всем услугам, которые предоставляются другими государственными органами. Так, в «Единый день консультации» татарстанцы смогут получить ответы по вопросам пенсионного обеспечения, использования средств маткапитала, налогового законодательства, приватизации жилья и многим другим.

В Казани «Единый день консультации» пройдет в Центральном офисе Управления Росреестра по Республике Татарстан по адресу: ул. Авангардная, 74, подъезд № 7 с 13.00 до 18.00.

Кроме того, специалисты будут консультировать в Южном (ул. Пр. Победы, 100), Ново-Савиновском (ул. Ямашева, 82) и Зареченском (ул. Гагарина, 103) отделах ведомства.

В районах Татарстана «Единый день консультации» пройдет во всех отделах Управления Росреeстра по Республике Татарстан.

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