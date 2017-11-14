16 ноября Росреестр проведет в Татарстане «Единый день консультаций»
Росреестр по РТ проведет «Единый день консультаций» 16 ноября, сообщает
Росреестр по РТ проведет «Единый день консультаций» 16 ноября, сообщает
В рамках мероприятия жители смогут получить консультацию от специалистов Росреестра, Кадастровой палаты, Пенсионного фонда, Налоговой службы, исполкома по вопросам связанным с регистрацией прав и постановкой недвижимости на кадастровый учет, а также по всем услугам, которые предоставляются другими государственными органами. Так, в «Единый день консультации» татарстанцы смогут получить ответы по вопросам пенсионного обеспечения, использования средств маткапитала, налогового законодательства, приватизации жилья и многим другим.
В Казани «Единый день консультации» пройдет в Центральном офисе Управления Росреестра по Республике Татарстан по адресу: ул. Авангардная, 74, подъезд № 7 с 13.00 до 18.00.
Кроме того, специалисты будут консультировать в Южном (ул. Пр. Победы, 100),
В районах Татарстана «Единый день консультации» пройдет во всех отделах Управления Росреeстра по Республике Татарстан.