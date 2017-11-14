В Волгоградской области в октябре прошла акция «Очистим планету от мусора»

Акция проходила в октябре. В течение месяца добровольцы очистили улицы хуторов Лысов и Тормосин, береговую линию Цимлянского водохранилища, территории, прилегающие к роднику в балке Мельничная, а также вокруг памятников партизанам и Неизвестному Солдату в Нижнем Чире.
В итоге волонтеры очистили 4,2 тысячи квадратных метров и собрали более 1,5 тонны мусора. Они также обрезали и побелили деревья, покрасили ограды и бордюры и высадили луковичные культуры. В младших и средних образовательных учреждениях прошли уроки природолюбия.
Во время акции проходил конкурс, итоги которого подвели после ее окончания. В номинациях «Лучший отчет о проведении акции», «Отходы в доходы» и «Чистота спасет Землю» было представлено 68 работ. Победителей, занявших места с первого по третье, наградили электронными дипломами парка и призами.