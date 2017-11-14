В Волгоградской области в октябре прошла акция «Очистим планету от мусора»

Источник: РИА Новости

Акция проходила в октябре. В течение месяца добровольцы очистили улицы хуторов Лысов и Тормосин, береговую линию Цимлянского водохранилища, территории, прилегающие к роднику в балке Мельничная, а также вокруг памятников партизанам и Неизвестному Солдату в Нижнем Чире.

В итоге волонтеры очистили 4,2 тысячи квадратных метров и собрали более 1,5 тонны мусора. Они также обрезали и побелили деревья, покрасили ограды и бордюры и высадили луковичные культуры. В младших и средних образовательных учреждениях прошли уроки природолюбия.