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12:05 (мск), источник: РИА Новости

В Волгоградской области в октябре прошла акция «Очистим планету от мусора»

Сотрудники природного парка «Цимлянские пески» вместе с 600 педагогами и учениками из Чернышковского и Суровикинского районов очистили от мусора природные объекты и территории населенных пунктов.

Источник: РИА Новости

Акция проходила в октябре. В течение месяца добровольцы очистили улицы хуторов Лысов и Тормосин, береговую линию Цимлянского водохранилища, территории, прилегающие к роднику в балке Мельничная, а также вокруг памятников партизанам и Неизвестному Солдату в Нижнем Чире.

В итоге волонтеры очистили 4,2 тысячи квадратных метров и собрали более 1,5 тонны мусора. Они также обрезали и побелили деревья, покрасили ограды и бордюры и высадили луковичные культуры. В младших и средних образовательных учреждениях прошли уроки природолюбия.

Во время акции проходил конкурс, итоги которого подвели после ее окончания. В номинациях «Лучший отчет о проведении акции», «Отходы в доходы» и «Чистота спасет Землю» было представлено 68 работ. Победителей, занявших места с первого по третье, наградили электронными дипломами парка и призами.

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