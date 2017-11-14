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16:40 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские школьники могут примерить роль президента России

В Волгоградской области объявлен конкурс, в котором молодые люди могут представить себя в роли президента России.

Молодёжный облизбирком предлагает учащимся 10−11 классов и студентов 1−3 курсов ссузов и вузов Волгоградской области принять участие в конкурсе эссе «Если бы я стал Президентом Российской Федерации».

Для участия в творческом состязании нужно до 27 ноября отправить свою работу на электронную почту mol.ikvo34@gmail.com (в теме письма указать: «На конкурс эссе «Если бы я стал Президентом Российской Федерации»).

Эссе должно быть оформлено в виде текста в формате документа Word (не более 10 страниц, выполненного шрифтом Times New Roman, 14 кегль (размер шрифта), межстрочный интервал 1,5; поля: верхнее, нижнее, правое — 20 мм, левое — 25 мм; постраничная нумерация сносок, текст сноски — 10 кегль; абзацный отступ).

На титульном листе указать:

данные об участнике конкурса:

— фамилия, имя, отчество.

— почтовый индекс, домашний адрес, номер контактного телефона.

— класс (курс, группа).

наименование, почтовый индекс, адрес и номер телефона образовательного учреждения.

фамилию, имя, отчество педагога, научного руководителя (на усмотрение автора).

тему эссе.

Трех победителей конкурса определит рабочая группа, в которую вошли члены Молодежного избиркома и представители Избирательной комиссии Волгоградской области. Лучшие работы будут опубликованы на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».

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