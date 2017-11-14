Байкал стал одним из самых отмечаемых мест в Instagram в 2017 году

Озеро Байкал в 2017 году стало самой популярной природной достопримечательностью России в сети Instagram. Данные об этом обнародовал сервис путешествий OneTwoTrip.

В ТОП-10 рейтинга в разделе «Природа» Байкал занял первую строчку — в хэштегах его упоминают 1,2 млн раз. Это намного больше, чем его ближайший конкурент — Эльбрус — с 414 тысячами отметок. Также в десятку лучших природных мест попал остров Ольхон.

Среди нестандартных хэштегов, пользующихся популярностью у тех, кто побывал на Байкале, можно отметить такие как #живинабайкале и #байкалушка.

Кстати, самой отмечаемой рукотворной достопримечательностью России стала Красная площадь в Москве. У нее 1,6 млн упоминаний.