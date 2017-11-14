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12:04 (мск), источник: АиФ Иркутск

Байкал стал одним из самых отмечаемых мест в Instagram в 2017 году

На первую строчку рейтинга Байкал вывели пользователи, снимающие озеро и отмечающие фотографии хэштегами.

Озеро Байкал в 2017 году стало самой популярной природной достопримечательностью России в сети Instagram. Данные об этом обнародовал сервис путешествий OneTwoTrip.

В ТОП-10 рейтинга в разделе «Природа» Байкал занял первую строчку — в хэштегах его упоминают 1,2 млн раз. Это намного больше, чем его ближайший конкурент — Эльбрус — с 414 тысячами отметок. Также в десятку лучших природных мест попал остров Ольхон.

Среди нестандартных хэштегов, пользующихся популярностью у тех, кто побывал на Байкале, можно отметить такие как #живинабайкале и #байкалушка.

Кстати, самой отмечаемой рукотворной достопримечательностью России стала Красная площадь в Москве. У нее 1,6 млн упоминаний.

Напомним, лед Байкала станет материалом для строительства миниатюрных копий известных архитектурных сооружений на Поклонной горе в Москве. Заготовка льда нчнется в декабре.

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