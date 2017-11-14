В Новосибирске появится новый волейбольный центр
Спортивный объект будут строить в 2018—2019 годах, об этом сообщил врио губернатора Андрей Травников на рабочей встрече в Москве.
Спортивный объект будут строить в 2018—2019 годах, об этом сообщил врио губернатора Андрей Травников на рабочей встрече в Москве.
В Новосибирске появится новый волейбольный центр, заявил врио губернатора Андрей Травников на рабочей встрече в Москве.
Вопрос обсуждался на совместном совещании председателя Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николая Патрушева и
«Практически принято решение о начале финансирования строительства нового волейбольного центра в Новосибирске. В ближайшие два года, 2018−2019, нам предстоит большая работа по строительству этого крупного и долгожданного спортивного объекта», — добавил глава региона.
Помимо этого, Травников обсудит разработку стратегии развития Новосибирской области. Ее Травников обсудит с известным экономистом, руководителем совета Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным. Также запланированы встречи с руководителем Федерального агентства научных организаций Михаилом Котюковым и с президентом РАН Александром Сергеевым, а также с руководителями корпораций «Ростех» и «Роснано».