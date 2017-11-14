В Новосибирске появится новый волейбольный центр, заявил врио губернатора Андрей Травников на рабочей встрече в Москве.

Вопрос обсуждался на совместном совещании председателя Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николая Патрушева и вице-премьера России Виталия Мутко.

«Практически принято решение о начале финансирования строительства нового волейбольного центра в Новосибирске. В ближайшие два года, 2018−2019, нам предстоит большая работа по строительству этого крупного и долгожданного спортивного объекта», — добавил глава региона.