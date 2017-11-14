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12:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области выросло количество диабетиков

Рост заболеваемости за последний год составил 4,9%, сейчас в области более 86 тысяч человек больны диабетом, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главного диабетолога региона Ольги Сазоновой.

В Новосибирской области выросло количество диабетиков, рост составил почти 5%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главного диабетолога региона Ольги Сазоновой.

«Проблема, на самом деле, очень серьезная, потому что диабет семимильными шагами идет по планете. В Новосибирской области 3% населения страдает сахарным диабетом, сейчас у нас более 86 тысяч больных диабетом», — пояснила Ольга Сазонова.

На данный момент в регионе более 86 тысяч человек борются с сахарным диабетом. Еще год назад их было 82 тысячи.

Кроме того, по заверениям врачей, около 20% жителей Новосибирской области находятся в преддиабетном состоянии.

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