Пермские спасатели нашли котенка под завалами дома в Ижевске

Пермские спасатели рассказали о ходе разборов завалов дома, который частично обрушился 9 ноября в Ижевске. 100 сотрудников аэромобильной группировки и 11 единиц техники больше суток помогали разбирать обломки.



— Мы разбирали второй, первый этажи и подвальное помещение, разобрали полностью, достали оттуда строительный мусор, вещи, документы. Спасли кошку, она оказалась живой, правда, хозяева ее не откликнулись, — рассказал начальник аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Пермскому краю Валерий Желтышев.



Также специалисты краевого МЧС обнаружили под завалами тело седьмой погибшей.



Напомним, при взрыве погибли семь человек, в том числе двое детей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Главным подозреваемым стал один из жильцов многоэтажки, который, по данным следствия, специально отсоединил шланг газовой плиты.