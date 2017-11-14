Для футбольных болельщиков на юге России разработали специальные туры

Все флаги в гости будут к нам

— Мы, намерены предложить гостям все самое лучшее. Создать для них атмосферу комфорта и доброжелательности, чтобы каждый из них чувствовал себя в Ростове-на-Дону как дома. Свободно ориентироваться в городе им помогут сотни волонтеров, а также новая система городской навигации и логистики, — рассказал заместитель министра экономического развития Евгений Мамичев.

При этом точное количество туристов, которые посетят Ростовскую область во время ЧМ-2018, по словам замминистра, предсказать трудно. Многое зависит от того, какие команды будут играть на «Ростов-арене». Предположительно на футбольный турнир из-за границы приедут от 30 до 45 тысяч человек. Из бюджета Ростовской области выделено свыше 6,5 миллиона рублей на изготовление сувенирной продукции. До конца года будут отпечатаны на разных языках 50 тысяч буклетов, карт, путеводителей и брошюр об истории Дона.

Прибывших в Ростов-на-Дону болельщиков планируют разместить в гостиницах, номерной фонд которых составляет свыше восьми тысяч. Впрочем, гости международного турнира также смогут расположиться в других населенных пунктах донского края: в Аксае, Таганроге, Азове и Батайске. Все одобренные гостиницы имеют паспорта безопасности, а персонал отелей говорит на английском или немецком. Информационные указатели в музеях и на улицах также переведены на английский.

Для помощи туристам в Ростове-на-Дону создан даже специальный центр гостеприимства, где болельщик сможет получить любую помощь, вплоть до организации экскурсии по городу и области.

— Мы постарались, чтобы туристические маршруты были в шаговой доступности. Отправными точками являются красавец стадион «Ростов-арена» и фан-зона. Всего подготовлено десять маршрутов, которые позволят туристам приятно и интересно провести время, познакомиться с культурой и обычаями народов донской земли, — говорит начальник управления развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития Ростовской области Инна Шинкина.

Семимильными шагами

Посмотреть действительно будет на что. К примеру, в рамках тура «Барная миля» болельщики смогут побывать во всех питейных заведениях старого города. В каждом — своя кухня, интерьер и, конечно, традиции. В квартале развлечений «Табачка» всегда можно отведать горячий и ароматный арабский кус-кус с бараниной или греческие салаты с нежным сыром собственного приготовления. Такое же многообразие представляет и винная карта, в которой собраны все горячительные напитки Дона. Кстати, фестивали винограда и виноделия в хуторе Пухляковском собирают сейчас десятки тысяч туристов со всей России. А Чалтырь — это же гастрономическая и шашлычная столица юга России. Здесь находится 130 заведений общепита, которые могут принять одновременно более десяти тысяч человек.

— Наши предки много путешествовали и стремились научиться готовить самые вкусные и интересные блюда разных стран. Тайны своего кулинарного мастерства они передали нам, и мы щедро делимся ими с нашими гостями, — рассказывает шеф-повар местного ресторана Сергей Хрхрян.

Старинный порт-крепость Таганрог также готовится встречать гостей. К ЧМ-2018 здесь реконструируют городской стадион, который будет служить тренировочной базой для одной из команд.

— Таганрог уникален тем, что сохранил колорит провинциального города XIX столетия. Недаром здесь в нынешнем году снимались три исторических кинофильма. Можно увидеть дом, в котором родился Чехов, побывать в гимназии и классе при ремесленном училище, где он получал образование, пройтись по набережной и увидеть памятник легендарной актрисе Фаине Раневской, которая здесь родилась и выросла, — рассказывает директор туркомпании Татьяна Нечепаева.

Кстати, в память о великой землячке горожане устраивают перформанс и реконструкцию «Зонтичное утро», когда все дамы одеваются в наряды позапрошлого столетия и дефилируют по набережной с зонтиками.

Олимпийские тропы

В Сочи к чемпионату мира по футболу 2018 года разработали экскурсионные маршруты по 12 наиболее знаковым объектам города. Как обещают в местной мэрии, знакомство болельщиков с курортом начнется с обзорной экскурсии «Олимпийская столица 2014 года», которая даст полное представление о месте проведения зимних Игр-2014. Конечно же, покажут объекты постолимпийского наследия: Олимпийский парк, «русский Диснейленд» — Сочи-парк, трассу «Формулы-1», а также горнолыжную Красную Поляну.

Без внимания не останется и городской парк «Ривьера», и ставшая едва ли не одним из символов города смотровая башня на горе Ахун. Гости смогут полюбоваться природными красотами — организованы пешие маршруты к высокогорным водопадам Красной Поляны, а также спуск на велосипедах по трассам, где зимой катаются лыжники и экскурсию по знаменитой сокровищнице субтропической растительности — Сочинскому дендрарию.

Как рассказали в управлении по курортному делу и туризму администрации Сочи, с болельщиками будут работать не менее 40 турфирм и более 600 экскурсоводов. Причем каждого специалиста перед допуском к гостям турнира протестирует специальная комиссия. Если человек «плавает» в теме, его попросту не допустят. Часть специалистов уже продемонстрировала свои навыки во время прошедшего в Сочи Кубка конфедераций.

Напомним, тогда для гостей местные турфирмы разработали девять экскурсионных маршрутов. Футбольных фанатов приглашали в единственный в стране скайпарк, на горнолыжные курорты, в вольерный комплекс, этнографический комплекс «Моя Россия», парк «Ривьера», на прогулку по приморской набережной и на экскурсию в «Сочи-автодром» с возможностью прокатиться по гоночной трассе «Формулы-1».

— Разумеется, как и во время Кубка конфедераций, мы рассчитываем на увеличение турпотока благодаря чемпионату. Но для нас большую важность все-таки имеет то, что будет после такого мероприятия, — объясняет министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди. — Ведь на турнире мы постараемся использовать все возможности, чтобы заинтересовать туристов в посещении наших курортов, чтобы люди захотели вернуться. Благодаря таким событиям наверняка возникнет дополнительный турпоток в последующие годы.

Мнения

Джонни Елиас, журналист арабской редакции ТК «Спутник»:

— Ростов — это фантастический город, в котором живут веселые и дружные люди. Здешние сыры и молочные продукты не уступят итальянским.

Михаил Павелка, журналист из Чехии:

— Колоссальное впечатление производит новый стадион «Ростов-арена». Сделаю все возможное, чтобы с его трибун увидеть игры чемпионата мира.

Екатерина Иванова, блогер из Волгограда:

— Ростов поражает своим размахом. Все стремительно меняется: строятся новые мосты, дороги, аэропорт и стадион. Город с двухвековой историей помолодел и стал настоящим современным мегаполисом.

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