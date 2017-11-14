Специалисты Гидрометцентра объяснили происхождение дымки над Челябинском

Промышленные и автомобильные выбросы скопились в воздухе Челябинска 13 и 14 ноября из-за тёплого западного циклона. Такое объяснение удушливого тумана дали специалисты Челябинского Гидрометцентра, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Тёплый и влажный воздух, перемещаясь на более холодную подстилающую поверхность, формирует природные туманы и дымки, — приводит заключение синоптиков министерство экологии Челябинской области. — 13 ноября туманы с ухудшением видимости до 50 — 500 метров наблюдались в Верхнеуральске, Варне, Мирном, Карталах, Бредах, Магнитогорске, Троицке, Челябинске, Октябрьском. 14 ноября видимость улучшилась, на 12 часов на большинстве метеостанций, в том числе и в Челябинске, сохраняется дымка с видимостью 1 — 4 км».

По словам метеорологов, слабый ветер, туманы и инверсия, связанная с прохождением тёплого фронта, являются неблагоприятным фактором, способствующим накоплению промышленных и автомобильных выбросов в нижнем слое атмосферы. В связи с этим предприятиям области разосланы оповещения о возникновении НМУ 1 степени опасности.

«По предварительному прогнозу в ближайшие сутки ожидается усиление ветра», — отметили в Челябинском Гидрометцентре.